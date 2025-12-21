آغاز دوباره فعالیت «مرکز تئاتر توانش» با رویکرد تخصصی کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مجموعه، «مرکز تئاتر توانش» فعالیت خود را از آذر ۱۳۹۷ در شرق تهران آغاز کرد و در سال‌های ابتدایی میزبان گروه‌های نمایشی کودک و نوجوان بود. این مرکز با شیوع پاندمی کرونا با وقفه‌ای کوتاه مواجه شد و از تابستان ۱۳۹۹ تاکنون تمرکز خود را بر آموزش هنرهای نمایشی به کودکان و نوجوانان قرار داد.

در این مدت، تولیدات و اجراهای حرفه‌ای این مجموعه در دیگر سالن‌های نمایشی تهران روی صحنه رفت که از جمله آن‌ها می‌توان به نمایش‌های «وقتی ما نیستیم»، «درگوشی»، «بزرگ‌ترین شهربازی دنیا»، «اتفاقات عجیب ۱۶ سالگی» و «پینوکیو» اشاره کرد.

اکنون «تئاتر توانش» با اضافه شدن انتشارات توانش که به‌صورت تخصصی در حوزه چاپ و انتشار ادبیات نمایشی کودک و نوجوان فعالیت می‌کند، فصل تازه‌ای از فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. داود زارع و نرگس اصغری، مدیران این مرکز تئاتری در محله تهران‌پارس، هدف از این رویکرد را ایجاد مجموعه‌ای کاملاً خصوصی و تخصصی برای میزبانی از نمایش‌های ویژه کودکان و نوجوانان عنوان کرده‌اند.

«مرکز تئاتر توانش» با برخورداری از ۲ پلاتوی تمرین، یک کافه‌تریای ویژه کودکان و خانواده‌ها و یک سالن بلک‌باکس ۶۳ نفره مجهز به امکانات مدرن نور، صدا و تصویر، به‌زودی میزبان نمایش‌های منتخب عروسکی و آثار نمایشی کودک و نوجوان خواهد بود.