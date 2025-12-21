  1. هنر
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

آغاز دوباره فعالیت «مرکز تئاتر توانش» با رویکرد تخصصی کودک و نوجوان

«مرکز تئاتر توانش» ویژه اجراهای تئاتر کودک و نوجوان، پس از وقفه‌ای که در دوران پاندمی کرونا داشت فعالیت خود را از سر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مجموعه، «مرکز تئاتر توانش» فعالیت خود را از آذر ۱۳۹۷ در شرق تهران آغاز کرد و در سال‌های ابتدایی میزبان گروه‌های نمایشی کودک و نوجوان بود. این مرکز با شیوع پاندمی کرونا با وقفه‌ای کوتاه مواجه شد و از تابستان ۱۳۹۹ تاکنون تمرکز خود را بر آموزش هنرهای نمایشی به کودکان و نوجوانان قرار داد.

در این مدت، تولیدات و اجراهای حرفه‌ای این مجموعه در دیگر سالن‌های نمایشی تهران روی صحنه رفت که از جمله آن‌ها می‌توان به نمایش‌های «وقتی ما نیستیم»، «درگوشی»، «بزرگ‌ترین شهربازی دنیا»، «اتفاقات عجیب ۱۶ سالگی» و «پینوکیو» اشاره کرد.

اکنون «تئاتر توانش» با اضافه شدن انتشارات توانش که به‌صورت تخصصی در حوزه چاپ و انتشار ادبیات نمایشی کودک و نوجوان فعالیت می‌کند، فصل تازه‌ای از فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. داود زارع و نرگس اصغری، مدیران این مرکز تئاتری در محله تهران‌پارس، هدف از این رویکرد را ایجاد مجموعه‌ای کاملاً خصوصی و تخصصی برای میزبانی از نمایش‌های ویژه کودکان و نوجوانان عنوان کرده‌اند.

«مرکز تئاتر توانش» با برخورداری از ۲ پلاتوی تمرین، یک کافه‌تریای ویژه کودکان و خانواده‌ها و یک سالن بلک‌باکس ۶۳ نفره مجهز به امکانات مدرن نور، صدا و تصویر، به‌زودی میزبان نمایش‌های منتخب عروسکی و آثار نمایشی کودک و نوجوان خواهد بود.

فریبرز دارایی

