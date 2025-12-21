به گزارش خبرنگار مهر، عباس اورسجی ظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت کبدی استان البرز که در اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، اظهار کرد: اتفاق مثبتی که در استان البرز رقم خورده، افزایش سرانه فضای ورزشی است؛ اقدامی که سبب میشود تمامی شعارها درباره تشویق جوانان به ورزش، دوری از آسیبهای اجتماعی و گسترش شادی و نشاط، به واقعیت تبدیل شود و در نهایت بهبود بهداشت روانی جامعه را در پی داشته باشد.
وی با تقدیر از مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز به دلیل توجه ویژه به توسعه زیرساختهای ورزشی، افزود: اگر مدیران به دنبال افزایش سرانه ورزشی نباشند، کمبود امکانات و مشکلاتی مانند ترافیک و مسیرهای دشوار رفتوآمد، جوانان را از حضور در باشگاهها دلسرد میکند. بنابراین مسئولان باید توسعه فضاهای ورزشی را در اولویت قرار دهند.
رئیس فدراسیون کبدی با تاکید بر اهمیت مدیریت تعهدمحور تصریح کرد: مدیریت در هر جایگاهی همراه با آمد و رفت است، اما مهم این است که انسان در زمان مسئولیت، به بهترین شکل بر اساس تعهد سازمانی عمل کند و کارهایی ماندگار به یادگار بگذارد تا آیندگان از آن بهره ببرند. استان البرز با تنوع اقوام و موقعیت خاص در کنار پایتخت، به مدیریتی هوشمندانه و استفاده از نیروهای متخصص نیاز دارد.
وی ضمن قدردانی از رئیس هیئت کبدی استان البرز گفت: با تلاش مدیران جوان و پرانرژی، برنامههای راهبردی فدراسیون در استان البرز بهخوبی در حال اجراست. امیدواریم با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای متخصص در آینده شاهد موفقیتهای بیشتری برای کبدی استان و کشور باشیم.
