صدور سند مجموعه ورزشی بزرگخو به نام ورزش و جوانان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رضایی ظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت کبدی استان البرز که در محل ادارهکل ورزش و جوانان استان برگزار شد، با تبریک به رئیس جدید هیئت، اظهار کرد: مسئولیت آقای صولت در این دوره نسبت به گذشته خطیرتر است؛ زیرا وی توانسته برای جامعه کبدی استان در زمینه مدالآفرینی، حضور داوران البرزی در عرصههای برونمرزی و پرورش ورزشکاران افتخارآفرین، عملکرد درخشانی رقم بزند و لازم است ضمن حفظ این جایگاه، آن را ارتقا دهد.»
وی با تأکید بر لزوم همکاری مجموعه ادارهکل، هیئتها و رسانهها با رئیس هیئت کبدی افزود: در حوزه عملکرد هیئت کبدی کوچکترین مسئله نظارتی نداشتیم و این امر برگ زرینی برای آقای صولت و تیم مدیریتی ایشان محسوب میشود.
سرپرست اداره کل ورزش وجوانان البرز همچنین از اقدام بزرگ ادارهکل ورزش و جوانان البرز در حوزه اسناد و املاک خبر داد و گفت: موفق شدیم سند ملکی به مساحت حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع در یکی از نقاط مرکزی شهر کرج را که سالها دارای مشکلات حقوقی و قضائی بود، پس از پیگیریهای مستمر، به نام دولت و ادارهکل ورزش و جوانان استان ثبت کنیم.
وی با اشاره به صدور سند مالکیت مجموعه ورزشی بزرگخو نیز اظهار کرد: این مجموعه با ارزشی بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نام دولت و ادارهکل ورزش و جوانان البرز به ثبت رسیده است. این اقدام افتخاری بزرگ برای مجموعه ورزش و جوانان استان به شمار میرود.
رضایی در پایان گفت: «در آینده نزدیک خبرهای مهمتری در خصوص تحولات بزرگ در حوزه زیرساختهای ورزشی استان اعلام خواهد شد.»
گفتنی است در این مجمع، مجید صولت به عنوان رئیس هیئت کبدی استان البرز انتخاب شد.
