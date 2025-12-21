  1. سیاست
  2. مجلس
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

جریمه میلیاردی یک فروشنده لوازم یدکی؛ ایزدخواه خواستار رسیدگی شد

نماینده مردم تهران با انتقاد از سختگیری‌های تعزیرات و گمرکات، خبر داد که یک فروشنده لوازم یدکی به دلیل یک اشتباه تایپی در ثبت سفارش با جریمه ۲۱۸ میلیارد تومانی مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله ایزدخواه در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، اظهار کرد: متأسفانه در سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، تعزیرات و گمرکات با برخوردهای سختگیرانه، مشکلاتی جدی برای فروشندگان لوازم یدکی و تولیدکنندگان قطعات ایجاد کرده‌اند.

وی با ذکر نمونه‌ای از این برخوردها گفت: در یکی از پرونده‌هایی که دریافت کرده‌ام، به دستور تعزیرات در گمرک هرمزگان، کالایی به ارزش ۳ میلیارد تومان، جریمه‌ای بالغ بر ۲۱۸ میلیارد تومان دریافت کرده است. این جریمه ناشی از یک اشتباه تایپی در ثبت سفارش بوده است، اما با وجود اصلاح آن، پیش از صدور حکم قطعی، تمام حساب‌های این فروشنده مسدود شده است.

ایزدخواه تأکید کرد: این اتفاق در حالی رخ داده که معاون مربوطه گمرک به اتهام مفاسد و تخلف بازداشت شده است و بنابراین باید تمامی نامه‌هایی که توسط وی امضا شده، ملغی اثر شوند. در همین حال، این فعال اقتصادی در دادگاه سرگردان است، اموالش پلمپ شده و حساب‌هایش مسدود شده‌اند؛ بنابراین ضروری است که وضعیت این پرونده به طور جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

