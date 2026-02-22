استاندار کرمانشاه: آرامش بازار نتیجه نظارت مؤثر و اقدام مشترک است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه یکشنبه در کارگروه اقدام مشترک ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه، با قدردانی از حضور سرابیان معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور، ملکیصادقی مدیرکل نظارت سازمان تعزیرات حکومتی در استان و سایر اعضا، از تلاشهای مجموعههای فعال در حوزه مدیریت بازار، کارگروه امنیت غذایی و ستاد تنظیم بازار تقدیر کرد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و اجرای طرح گالابرگ الکترونیک، اظهار کرد: کاهش نوسانات قیمت و فراوانی کالا در سطح بازار استان، نشاندهنده عملکرد قابل قبول و اقدامات اثربخش دستگاههای مسئول در حوزه تأمین و نظارت است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه «بازار، نبض اقتصاد هر جامعه است»، افزود: قیمتها ضربان این نبض را مشخص میکنند و تعادل در قیمتها بیانگر آرامش بازار است؛ از همین رو، بازار بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای قضاوت مردم درباره عملکرد مدیران اقتصادی و نظارتی تلقی میشود و ساماندهی آن بدون نظارت دقیق امکانپذیر نیست.
حبیبی ادامه داد: هرجا آرامش در بازار مشاهده میشود، به این معناست که نظارت و کنترل بهدرستی انجام شده است و کارگروه اقدام مشترک با حضور همه دستگاههای متولی، موجب هماهنگی بیشتر، نظارت هدفمندتر و در نهایت افزایش آرامش در بازار میشود.
وی با اشاره به مزایای رویکرد اقدام مشترک، تصریح کرد: این شیوه ضمن جلوگیری از موازیکاری، موجب صرفهجویی در منابع، افزایش همافزایی و ارتقای اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی اقدامات میشود و تصویر مناسبی از انسجام دستگاههای اجرایی، نظارتی، اصناف و تأمینکنندگان کالا در ذهن مردم ایجاد میکند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه دولت قصد دخالت مستقیم در بازار را ندارد، گفت: مدیریت بازار باید توسط اصناف و اتحادیهها انجام شود و نقش ستاد تنظیم بازار، کمک به رفع کمبودها و مدیریت شرایط خاص برای تأمین و تنظیم کالاهاست.
وی با اشاره به همزمانی ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی سال، بر لزوم برگزاری منظم و حتی هفتگی جلسات ستاد تنظیم بازار و کارگروه امنیت غذایی تأکید کرد و افزود: نظارتها باید از مرکز استان تا دورترین نقاط با جدیت بیشتری دنبال شود.
حبیبی اجرای دقیق مصوبات را ضروری دانست و گفت: مصوبات این ستاد جامع و روشن است و باید نتایج آن بهصورت ملموس در سطح بازار مشاهده شود؛ در همین راستا، افزایش حضور میدانی بازرسان و دستگاههای نظارتی در بازار یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
استاندار کرمانشاه همچنین بر افزایش ساعات فعالیت برخی نانواییها در ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال تأکید کرد و این اقدام را در راستای پاسخ به مطالبات عمومی و افزایش رضایتمندی مردم دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ساماندهی نرخ پارکینگها در شهر کرمانشاه برای سال جدید را ضروری خواند و گفت: با مسئولیت فرماندار کرمانشاه، جلسهای با حضور اتحادیهها، شهرداری، تعزیرات حکومتی و دستگاههای ذیربط برگزار و در همین هفته تصمیم نهایی با درنظر گرفتن حقوق مردم، شرایط پایان سال و حضور مسافران اتخاذ خواهد شد.
استاندار کرمانشاه در پایان درباره قیمت آرد و نان تصریح کرد: در شرایط فعلی، تصمیمی برای تغییر قیمت در این حوزه وجود ندارد.
