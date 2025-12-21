شهریاری: یارانه مستمری بگیران باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی اظهار کرد: تورم، گرانی و افزایش نارضایتی‌های عمومی نتیجه بلاتکلیفی شرایط کنونی کشور است؛ وضعیتی که نه جنگ است، نه صلح و نه مذاکره. تا زمانی که این شرایط تعیین تکلیف نشود، اوضاع اقتصادی وخیم‌تر شده و تورم و نارضایتی‌ها افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم بجنورد در مجلس افزود: در شرایط نابسامان اقتصادی کنونی، لازم است یارانه سه دهک اول جامعه، مستمری‌بگیران، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی افزایش یابد، چرا که پرداختی‌های فعلی حتی کفاف هزینه نان این اقشار را نیز نمی‌دهد.

شهریاری همچنین تأکید کرد: وضعیت نیروهای شرکتی باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، زیرا ادامه این شرایط برای این کارکنان قابل تحمل نیست.

وی افزود: مجلس باید در قانون بودجه سال آینده، حقوق بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم تصویب کند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به اجرای آن باشد.