شهریاری: یارانه مستمری بگیران باید افزایش یابد

نماینده مردم بجنورد در مجلس گفت: باید یارانه سه دهک اول جامعه، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی افزایش یابد، چرا که پرداختی‌های فعلی کفاف هزینه نان این اقشار را هم نمی‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی اظهار کرد: تورم، گرانی و افزایش نارضایتی‌های عمومی نتیجه بلاتکلیفی شرایط کنونی کشور است؛ وضعیتی که نه جنگ است، نه صلح و نه مذاکره. تا زمانی که این شرایط تعیین تکلیف نشود، اوضاع اقتصادی وخیم‌تر شده و تورم و نارضایتی‌ها افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم بجنورد در مجلس افزود: در شرایط نابسامان اقتصادی کنونی، لازم است یارانه سه دهک اول جامعه، مستمری‌بگیران، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی افزایش یابد، چرا که پرداختی‌های فعلی حتی کفاف هزینه نان این اقشار را نیز نمی‌دهد.

شهریاری همچنین تأکید کرد: وضعیت نیروهای شرکتی باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، زیرا ادامه این شرایط برای این کارکنان قابل تحمل نیست.

وی افزود: مجلس باید در قانون بودجه سال آینده، حقوق بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم تصویب کند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به اجرای آن باشد.

زهرا علیدادی

