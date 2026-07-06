تعطیلی ۲ پلاژ ساحلی متخلف در رامسر

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان ظهر دوشنبه در جریان بازدید میدانی از سواحل رامسر که با هدف نظارت بر نحوه فعالیت پلاژها و اجرای ضوابط ساماندهی سواحل انجام شد، دستور پلمب دو پلاژ ساحلی را به علت مجموعه‌ای از تخلفات از جمله به‌کار نگرفتن ناجی غریق، فراهم بودن امکان شنا در محدوده‌های ممنوعه و دریافت مبالغ نامتعارف از گردشگران صادر کرد.

وی با تأکید بر اینکه صیانت از جان شهروندان و مسافران در اولویت مدیریت شهرستان قرار دارد، گفت: نظارت مستمر و روزانه بر سواحل از سوی فرمانداری و ستاد ساماندهی سواحل ادامه خواهد داشت و هرگونه تخلف در چارچوب قانون و بدون هیچ‌گونه اغماضی پیگیری و با آن برخورد می‌شود.

فرماندار رامسر همچنین از گردشگران و شهروندان خواست تنها در محدوده‌های مجاز و طرح‌های سالم‌سازی دریا شنا کنند و از ورود به مناطق فاقد ایمنی و خارج از طرح به طور جدی خودداری کنند.

قبادیان رعایت الزامات ایمنی از سوی بهره‌برداران پلاژهای ساحلی را ضروری دانست و افزود: همکاری بهره‌برداران و همراهی مردم، نقش مؤثری در کاهش حوادث و ارتقای امنیت سواحل خواهد داشت.