به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد میر سپهوند در سخنانی در رابطه با آمادگی اورژانس لرستان در طرح زمستانی و با اشاره به هم‌زمانی آغاز این طرح با بارش‌های اخیر، اظهار داشت: در روزهایی که شاهد بارش نعمات الهی هستیم، با افتخار در این میدان، در قبال سلامت مردم عزیز استان آمده‌ایم تا با تمام توان خدمت رسانی کنیم.

وی افزود: امیدواریم در زمستان پیش رو با هم‌افزایی، هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها و با ارائه خدمات باکیفیت، سریع و مطمئن، و با همراهی مردم عزیز، شاهد کاهش حوادث ترافیکی و سایر حوادث مرتبط با این ایام باشیم.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تأکید کرد: تحقق این هدف مهم، بدون همراهی مردم و هماهنگی کامل همه سازمان‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

میر سپهوند با اشاره به آمادگی کامل اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه در طرح ترافیک زمستانی، گفت: اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه در کنار سایر سازمان‌های امدادی، تمام توان خود را به‌کار گرفته و با به کارگیری همه نیروی انسانی، آماده باش کامل پایگاه‌های اورژانس شهری و جاده‌ای به تعداد ۱۰۸ واحد، پایگاه هوایی، در کنار بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در خدمت مردم عزیز قرار دارد.