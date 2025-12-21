  1. استانها
آماده باش پایگاه‌های اورژانس لرستان در رزمایش طرح زمستانه

خرم‌آباد- سرپرست اورژانس لرستان از آماده باش پایگاه‌های اورژانس این استان در رزمایش طرح زمستانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد میر سپهوند در سخنانی در رابطه با آمادگی اورژانس لرستان در طرح زمستانی و با اشاره به هم‌زمانی آغاز این طرح با بارش‌های اخیر، اظهار داشت: در روزهایی که شاهد بارش نعمات الهی هستیم، با افتخار در این میدان، در قبال سلامت مردم عزیز استان آمده‌ایم تا با تمام توان خدمت رسانی کنیم.

وی افزود: امیدواریم در زمستان پیش رو با هم‌افزایی، هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها و با ارائه خدمات باکیفیت، سریع و مطمئن، و با همراهی مردم عزیز، شاهد کاهش حوادث ترافیکی و سایر حوادث مرتبط با این ایام باشیم.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تأکید کرد: تحقق این هدف مهم، بدون همراهی مردم و هماهنگی کامل همه سازمان‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

میر سپهوند با اشاره به آمادگی کامل اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه در طرح ترافیک زمستانی، گفت: اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه در کنار سایر سازمان‌های امدادی، تمام توان خود را به‌کار گرفته و با به کارگیری همه نیروی انسانی، آماده باش کامل پایگاه‌های اورژانس شهری و جاده‌ای به تعداد ۱۰۸ واحد، پایگاه هوایی، در کنار بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در خدمت مردم عزیز قرار دارد.

