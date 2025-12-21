علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر از بروز حادثه برای مینی بوس دانش آموزان در شهرستان گرمسار خبر داد و بیان کرد: در این حادثه ۱۲ نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه ۱۱ مصدوم دانش آموز و یک نفر راننده بوده است افزود: همه مصدومان به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان هستند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه این مینی بوس از ایوانکی به علی آباد گرمسار در حرکت بود گفت: این خودرو دچار انحراف از مسیر شده و از پل پرت شده است.

همتی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه مصدوم جدی و حال وخیم نداشته است افزود: هیچکدام از دانش آموزان دچار جراحات وخیم نشدند همچنین علت این حادثه در دست بررسی است