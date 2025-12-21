ساعت کاری ادارات سیستان و بلوچستان تا نیمه فروردین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در پی تأکید دولت بر مدیریت بهینه مصرف انرژی و جلوگیری از اختلال در خدمت‌رسانی به مردم، ساعت شروع به کار کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها از تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ تعیین شد.

بر اساس این ابلاغیه که به استناد بخشنامه شماره ۸۵۴۹۹ مورخ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ صادر شده است، فعالیت اداری در روزهای پنجشنبه به‌صورت دورکاری انجام خواهد شد. این تصمیم با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه‌های سراسری برق و گاز و تأمین آسایش عمومی اتخاذ شده است.

بنا بر اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، ساعت کار بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، امدادرسانی و شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله آتش‌نشانی و واحدهای اتفاقات آب، برق و گاز، در سطح استان سیستان و بلوچستان، مطابق مصوبه هیأت وزیران بدون تغییر ادامه خواهد داشت. همچنین ساعات کاری کاهش‌یافته کارکنان، از طریق دورکاری و در چارچوب سقف مقرر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری جبران می‌شود.

در راستای حمایت از خانواده‌ها و کاهش دغدغه والدین شاغل دارای فرزند دانش‌آموز، ساعت شروع به کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی با ۱۵ دقیقه شناوری همراه خواهد بود.

همچنین به منظور افزایش پاسخگویی مدیران و ارتقای رضایتمندی عمومی، برگزاری جلسات اداری در ساعات غیراداری یا ترجیحاً در روزهای پنجشنبه مورد تأکید قرار گرفته است.

این تصمیم از ابتدای دی‌ماه اجرایی شده و تمامی دستگاه‌ها موظف به رعایت مفاد آن هستند.