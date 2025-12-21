واریز عوارض ارزش افزوده نسبت به سال گذشته ۷۸ درصد رشد دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی گفت: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، بیش از ۲ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری استان واریز شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۱ هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان، بیانگر رشد ۷۸ درصدی است.

وی با اشاره به رویکرد شفاف‌سازی در نظام مالیاتی استان افزود: برای استحضار مردم عزیز استان فهرست کامل مبلغ عوارض پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به تفکیک شهرها و روستاها در پرتال اداره‌کل امور مالیاتی استان بارگزاری شده است و هم‌استانی‌های عزیز می‌توانند با مراجعه به نشانی اینتا مدیازنجان(بخش شفافیت ) از مبلغ واریزی های به شهر و روستای خود مطلع شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با بیان اینکه عوارض ارزش افزوده از مهم‌ترین منابع پایدار مدیریت شهری و روستایی است، اظهار داشت: این منابع نقش بسزایی در توسعه زیرساخت‌ها، اجرای پروژه‌های عمرانی و بهبود خدمات عمومی در شهرها و روستاهای استان دارد.

وی با قدردانی از همراهی مؤدیان خاطرنشان کرد: افزایش واریزی‌ها حاصل اعتماد مردم شریف استان و تلاش همکاران ما در مجموعه امور مالیاتی استان است و امیدواریم با تداوم این همکاری، شاهد رشد و آبادانی هرچه بیشتر استان باشیم.