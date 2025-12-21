بنماضی: فردا یک گل بیشتر بزنیم برای ما کافی است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال بنماضی سرمربی تیم فوتبال الدحل قطر در نشست خبری قبل از بازی خود با اصحاب رسانه افزود: ما میدانیم که فردا با تیم قوی روبرو هستیم و عملکرد خوبی در بازیهای قبلی از خود نشان داده است و با تمام این اطلاعاتی که داریم بازی سختی در پیش خواهیم داشت ولی برای این دیدار آمادگی کامل داریم.
سرمربی الدحل عنوان کرد: میدانیم بازی فردا چالش برانگیز خواهد بود ولی هدف ما از بازی فردا این است که امتیاز این بازی را به قطر ببریم.
بنماضی در پاسخ به این سوال که از نتایج قبلی تیمتان نگران نیستید؟ اذعان داشت: ما به این گونه موارد توجه نداریم و همینطور که فردا در مصاف با تراکتور یک گل بیشتر تصاحب کنیم برای ما کافی است شاید گلهای بیشتری رد و بدل بشود ولی مهم این است که پیروز میدان باشیم.
کریستوف پیانتک بازیکن تیم الدحیل در خصوص نتیجه بازی فردا یادآور شد: فردا نتیجه مشخص خواهد شد و با توجه به نتیجههای بسیار خوبی که قبلاً بدست آوردیم فکر میکنم فردا نیز نتیجه بهتری تصاحب کنیم.
سرمربی الدحیل در مورد رویارویی خود با دراگان اسکوچیچ در تیم میزبان توضیح داد: این من نیستم که در برابر سرمربی تراکتور میایستم بلکه این تیم الدحیل در برابر تراکتور و بازیکنان ها و همه شرایط متفاوت هستند.
جمال بنماضی در خصوص مصدومان و محرومان تیم الدحیل اظهار کرد: البته تأثیر براتی این بازیکن منفی احساس خواهد شد و اگر حضور داشت قویتر ظاهر میشدیم ولی با حضور بازیکنانی که در تیم داریم با مشکلی روبرو نخواهیم شد.
پیانتک در پاسخ به این سوال که تفاوت بازیها در سطح اروپایی و لیگ نخبگان چگونه است؟ بیان داشت: البته که فشار در بازیهای اروپایی بیشتر است ولی تیمهای آسیایی نیز مثل تیمهای صعودی که با بازیکنان اروپایی تجهیز شدهاند تاکتیکهای خودشان را ارتقا دادهاند ولی با این اوصاف باز از بازیهای اروپایی یک سطح پایینتر است.
بنماضی در مورد حضور هواداران پرشور تراکتور و همچنین سردی هوا اذعان داشت: امیدوارم حضور هواداران علیرغم سردی هوا تأثیر چندانی روی بازی نداشته باشد.
گفتنی است، دیدار تیمهای فوتبال تراکتور و الدحیل قطر از رقابتهای لیگ نخبگان آسیا فردا دوشنبه یکم دی ماه از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام ره تبریز برگزار خواهد شد.
