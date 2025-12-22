معاون استاندار بوشهر: اشتغال صنعتی در استان توازن ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ایجاد تحول اقتصادی در استان بوشهر اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و این استان در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم صنعت، انرژی و اقتصاد دریا محور کشور قرار دارد.

وی اضافه کرد: در شرایطی که در استان بوشهر صنایع رشد گسترده‌ای داشته ولی با چالش عدم توازن اشتغال صنعتی در استان روبرو هستیم که توسعه اشتغال پایدار و متوازن در شمال و پس‌کرانه‌های استان دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به امضای ۱۱ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در قالب مصوبات سفر رئیس جمهور افزود: حدود سه میلیارد دلار تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری برای چهار واحد میان‌دست پتروشیمی در شمال استان بوشهر منعقد شده است.

توسعه صادرات کشور

وی از تبدیل شمال استان به هاب پنجم پتروشیمی کشور خبر داد و بیان کرد: ۲ میلیارد و ۱۸ میلیون دلار برای ۶ پتروشیمی جنوب استان از صندوق توسعه ملی مصوب شده است.

رستمی با بیان اینکه تاکنون حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آن به تصویب نهایی رسیده است ادامه داد: این امر نقش مهمی در رشد اقتصادی استان و توسعه صادرات کشور خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ظرفیت انرژی خورشیدی بوشهر از ۴.۵ مگاوات در ابتدای دولت به ۶۸ مگاوات رسیده گفت: تا پایان سال ۳۵۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت اضافه می‌شود، ضمن اینکه حدود ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز هم‌اکنون در دست ساخت است.

توسعه اقتصاد دریا محور

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به اجرای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و بسته‌بندی روغن خوراکی در استان برای نخستین بار اظهار کرد: این طرح طی ماه‌های آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی اقتصاد دریا محور را مزیت اصلی بوشهر عنوان کرد و گفت: با افزایش بهره‌وری در هفت ۴۰۰ هکتار مزارع پرورش میگو، امکان افزایش ۱۰ برابری تولید وجود دارد و تولید میگو پرورشی استان از حدود ۱۱ تا ۱۷ هزار تن به حدود ۲۸ تا ۲۹ هزار تن افزایش یافته است.

رستمی از برنامه‌های دولت برای توسعه بنادر خبر داد و بیان کرد: تقویت زیرساخت بندر بوشهر برای پهلوگیری کشتی‌های ۵۰ هزار تنی با اعتباری حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و برای بنادر کوچک استان نیز حدود ۹ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده است.