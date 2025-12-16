به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی گفت: در سال جاری ۵۷ هزار و ۶۰ تن گوشت در کشتارگاه‌های استان مرکزی تولید شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش دارد.

وی با اشاره به انجام بازرسی بهداشتی از ۱۳۳ هزار و ۵۰۰ رأس دام سبک و سنگین افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۷۱۲ لاشه به دلیل لاغری مفرط و ابتلاء به برخی بیماری‌ها ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

به گفته وی، در مجموع ۶ هزار و ۵۸۰ تن گوشت قرمز با رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته استحصال و روانه بازار شده است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان مرکزی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه طیور در کشتارگاه‌های این استان کشتار شده که حاصل آن، استحصال ۵۰ هزار و ۵۰۰ تن گوشت سفید است، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

رضایی با اشاره به ضبط ۳۰۰ هزار و ۵۰۰ قطعه لاشه طیور در این مدت گفت: این لاشه‌ها پس از خروج از چرخه مصرف انسانی، به ۷۵ تن پودر گوشت برای استفاده در واحدهای دامداری و آبزی‌پروری تبدیل شده است.

وی از انجام یک‌هزار و ۲۷ مورد نمونه‌برداری از مراکز تحت نظارت دامپزشکی استان خبر داد و افزود: در پی این نمونه‌برداری‌ها، ۱۵۰ پرونده به دلیل عرضه فرآورده‌های غیر بهداشتی به مراجع قضائی ارجاع شده است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان مرکزی با بیان اینکه امسال بیش از ۵۷ هزار تن گوشت سفید و قرمز، استحصال شد،

گفت: در سال جاری ۷۷ هزار مورد بازدید بهداشتی از مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی انجام شده که طی آن ۶۴ تن فرآورده غیر بهداشتی ضبط و معدوم شده است.

وی گفت: انتظار است شهروندان هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی به برچسب مشخصات شامل تاریخ تولید، تاریخ انقضا و مهر دامپزشکی توجه کنند و هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.