سمیه لطفی در گفتگو با مهر بیان کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از ایستگاههای هواشناسی، از روز دوشنبه هفته گذشته تاکنون، ایستگاه باقران با ثبت ۱۱۲ میلیمتر بارندگی، بیشترین میزان بارشها را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه پس از آن، ایستگاه طاق با ۱۰۶ میلیمتر در رده دوم قرار گرفت، افزود: در میان مراکز شهرستانها، نهبندان با ثبت ۸۰ میلیمتر باران، بیشترین میزان بارش را تجربه کرده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: میزان بارندگی در خوسف ۶۵ میلیمتر، اسدیه ۴۷ میلیمتر، سرایان و بیرجند ۳۸ میلیمتر، حاجی آباد ۳۳ میلیمتر، طبس ۲۵ میلیمتر و عشق آباد ۲۳ میلیمتر بوده است.
لطفی با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی آینده، بیان کرد: بر اساس خروجی مدلهای پیشیابی، با عبور سامانه بارشی از منطقه، انتظار میرود از امروز تا پایان هفته، روند تغییرات دمایی در استان نسبتاً افزایشی خواهد بود و به تدریج تا اواخر هفته، سرما کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در طول این مدت، افزایش ابر در برخی ساعات نیز در برخی نقاط خراسان جنوبی مورد انتظار است.
