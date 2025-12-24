  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

پیش‌بینی جو پایدار برای خراسان جنوبی؛افزایش نسبی دمای روزانه

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از پیش‌بینی جو پایدار برای استان خبر داد و گفت: هوا هم اندکی گرم‌تر می‌شود.

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس الگوهای نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های عددی، تا پایان هفته جاری شرایط جوی در سطح استان پایدار و یکنواخت خواهد بود.

وی ادامه داد: در این مدت، پدیده قابل‌ذکری پیش‌بینی نمی‌شود اما در برخی ساعات افزایش ابر در نقاط مختلف استان دور از انتظار نیست.

لطفی افزود: امشب در ارتفاعات نوار شمالی استان، تشکیل مه می‌تواند سبب کاهش دید افقی شود بنابراین به رانندگان و مسافران توصیه می‌شود در ترددهای شبانه در مناطق مرتفع و سردسیر، با احتیاط بیشتری حرکت کنند.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اظهار داشت: روند تغییرات دما تا پایان هفته به ویژه در طول روز افزایشی خواهد بود و انتظار می‌رود بیشینه‌های دمای روزانه به طور نسبی افزایش یابد.

به گفته وی، با این حال، تداوم یخبندان شبانه در مناطق سردسیر خراسان جنوبی همچنان مورد انتظار است.

