سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس الگوهای نقشههای پیشیابی و خروجی مدلهای عددی، تا پایان هفته جاری شرایط جوی در سطح استان پایدار و یکنواخت خواهد بود.
وی ادامه داد: در این مدت، پدیده قابلذکری پیشبینی نمیشود اما در برخی ساعات افزایش ابر در نقاط مختلف استان دور از انتظار نیست.
لطفی افزود: امشب در ارتفاعات نوار شمالی استان، تشکیل مه میتواند سبب کاهش دید افقی شود بنابراین به رانندگان و مسافران توصیه میشود در ترددهای شبانه در مناطق مرتفع و سردسیر، با احتیاط بیشتری حرکت کنند.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اظهار داشت: روند تغییرات دما تا پایان هفته به ویژه در طول روز افزایشی خواهد بود و انتظار میرود بیشینههای دمای روزانه به طور نسبی افزایش یابد.
به گفته وی، با این حال، تداوم یخبندان شبانه در مناطق سردسیر خراسان جنوبی همچنان مورد انتظار است.
