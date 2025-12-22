به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان تهران در دومین جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۹ دی با اشاره به سخنان نمایندگان دستگاههای اجرایی در این ستاد که برنامهها و پیشنهادات خود را ارائه کردند، گفت: انتظار میرود همه مجموعهها با همین نگاه مسئولیت پذیر و همت، نسبت به بزرگداشت یوم الله نهم دی ماه امسال برنامههایی را که در توان دارند، بهخوبی اجرا کنند.
وی افزود: در حوزه تولید محتوا و مطالب اثرگذار برای فضای رسانهای و فضای مجازی، پیگیریها در حال انجام است و انشاءالله محتواهای لازم آماده خواهد شد. علاوه بر این، مرکز نیز بستههای محتوایی پیشبینیشدهای در اختیار دارد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران خاطرنشان کرد: همه عزیزان در مجموعههای خود، بحمدالله قالبها، سایتها، بسترهای فعال در فضای مجازی و گروههای رسانهای دارند که میتوانند در مسیر نشر و بازنشر این محتواها به ستاد کمک کنند. بهویژه در خصوص مراسم محوری که انشاءالله در تهران برگزار خواهد شد، انتظار میرود همراهی جدیتری صورت گیرد.
حجت الاسلام محمودی با اشاره به اهمیت نقش رسانهها در انعکاس اهمیت یومالله ۹ دی تصریح کرد: دوستان ما در رسانه ملی، صدا و سیما، خبرگزاریها و سایر رسانهها نیز، هم در زمینه اطلاعرسانی مراسم و فراخوان حضور مردمی و هم در پوشش و انعکاس این رویداد، که میتواند بهعنوان جلوهای از «اتحاد مقدس» به نمایش گذاشته شود، تلاش لازم را به عمل آورند.
وی اعلام کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، انشاءالله در تهران، روز سهشنبه نهم دیماه، از ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر، اجتماع مردمی در میدان امام حسین علیهالسلام برگزار خواهد شد. سخنران این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین صادقی، نماینده محترم ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهند بود. برنامههای متنوع دیگری نیز برای این مراسم پیشبینی شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: انتظار میرود همه عزیزان، سازمانها و مجموعهها با همراهی و همکاری لازم، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم را فراهم کنند. یقیناً همانند سالهای گذشته، مردم عزیز کشورمان حضوری پررنگ و اثرگذار خواهند داشت.
