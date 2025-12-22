اهمیت مضاعف برگزاری بزرگداشت ۹ دی در شرایط پسادفاع مقدس ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معاف معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در دومین جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۹ دی اظهار کرد: یکی از سرفصل‌های بسیار مهم در برگزاری ایام‌الله و یوم‌الله نهم دی در سال ۱۴۰۴، این است که نهم دی امسال چه امتیازات، ویژگی‌ها و تمایزاتی نسبت به سال‌های گذشته دارد. ما امسال در شرایط «پسا دفاع مقدس ۱۲ روزه» قرار داریم؛ شرایطی که از یک نبرد سخت عبور کرده‌ایم و تجلی تازه‌ای از ارتباط وثیق و پیوند عمیق امام و امت را به‌وضوح مشاهده کرده‌ایم. در چنین فضایی، برگزاری برنامه‌های نهم دی معنای مضاعفی پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: هر دو مقطع، یعنی حوادث سال ۸۸ و شرایط سال ۱۴۰۴، یک ویژگی مشترک دارند؛ احوالات مردم در نسبت با امام و رهبری. آنچه در سال ۸۸ شکل گرفت، در سال ۱۴۰۴ امتداد یافته، تکثیر شده و تکرار شده است. این تکرارشوندگیِ ارتباط معنادار و معنابخش امت و امام، از سال ۸۸ تا امروز، خود به‌تنهایی یک سرفصل محتوایی و مفهومی مهم برای برنامه‌های امسال ایجاد می‌کند.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: آنچه امسال بیش از پیش روشن شد این است که ماجرای ارتباط امام و امت در سال ۸۸، یک هیجان مقطعی و اتفاقی نبود، بلکه یک «میثاق» ریشه‌دار، عمیق و اساسی بود. همین میثاق مردم با امام و ولایت در سال ۸۸، انسجام اجتماعی، اتحاد ملی و وفاقی کم‌نظیر را رقم زد که اوج آن در هشتم و به‌ویژه نهم دی نمایان شد. این پیوند، در سال ۱۴۰۴ نیز استمرار یافت و این بار در یک نبرد سخت خود را نشان داد.

معاف افزود: بنابراین، چه در نبرد نرم سال ۸۸ و چه در نبرد سخت سال ۱۴۰۴، این حقیقت به‌روشنی دیده شد. همین تکرارپذیری، امکان نظریه‌پردازی و تئوریزه‌کردن را فراهم می‌کند؛ یعنی می‌توان از این تجربه‌های تکرارشونده، نظریه و الگوی قابل اتکا استخراج کرد. امروز ما از نوعی رابطه میان ولیّ و مولای جامعه با امت و ولایت سخن می‌گوئیم که در مصادیق مختلف جنگ نرم، جنگ سخت، جنگ هوشمند و جنگ ترکیبی خود را نشان داده است. امسال باید به این نظریه بیش از گذشته اهمیت داده شود.

وی خاطرنشان کرد: رهبر حکیم انقلاب در فتنه سهمگین سال ۸۸، با به‌کارگیری واژه «فتنه»، این مفهوم را به‌صورت خاص وارد ادبیات سیاسی کشور کردند و آن را به یک گفتمان و گفتار قالب تبدیل نمودند. این اقدام هوشمندانه باعث شد بسیاری از ظرفیت‌های دینی، قرآنی و روایی برای مقابله با فتنه به میدان بیاید. وقتی از واژه‌ای استفاده می‌شود که ریشه در قرآن، نهج‌البلاغه و ادبیات دینی دارد، تحلیل، تبیین و تجویز نیز در همان چارچوب عمیق و اصیل انجام می‌شود.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: وقتی رهبر انقلاب مفهوم فتنه و ابعاد آن را تشریح کردند، طبیعی بود که آموزه‌هایی همچون «اِنَّما وُقوعُ الفِتَن…» در تحلیل ماجرا به کار گرفته شود. همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند، ریشه فتنه‌ها در بدعت‌ها، هواهای نفسانی و نظریه‌های انحرافی است؛ جایی که فرد یا جریانی، نتیجه انتخاباتی با مشارکت بیش از ۸۰ درصدی مردم را نمی‌پذیرد و جمهوریت نظام را زیر سوال می‌برد. در اینجا، ادبیات قرآنی و دینی در مبارزه با فتنه به کمک جامعه آمد.

معاف گفت: در جریان فتنه ۸۸، انتخابات به‌شکل کم‌نظیری برگزار شد؛ مشارکت مردم رکورد زد و دو رقیب در فضایی آزاد رقابت کردند. نتیجه مشخص شد، اما یک طرف ماجرا آن را نپذیرفت و مقابل رأی مردم ایستاد. در این نقطه، رهبر انقلاب در دفاع از جمهوریت نظام و رأی مردم به میدان آمدند. نهم دی ۸۸ یکی از روشن‌ترین مصادیق ایستادگی ولیّ فقیه در کنار رأی مردم و جمهوریت نظام است؛ نقطه‌ای درخشان در بیش از چهار دهه حیات جمهوری اسلامی.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اظهار کرد: در ادبیات سیاسی جهان، از جنگ سخت، جنگ نرم، جنگ هوشمند و امروز از جنگ‌های ترکیبی و هیبریدی سخن گفته می‌شود. آنچه در سال ۸۸ رخ داد، به‌کارگیری تمام‌عیار جنگ نرم و براندازی نرم علیه نظام اسلامی بود؛ اما نظام توانست با موفقیت از این بحران عبور کند.

معاف ادامه داد: اینکه امروز چرا بر فتنه‌شناسی، بصیرت سیاسی، وفاق ملی، انسجام اجتماعی و میثاق با ولایت تأکید می‌کنیم، به این دلیل است که عناصر شکل‌دهنده عبور موفق از بحران ۸۸، همچنان برای ما قابل اتکا، مستند و راهگشا هستند. حداقل چهار عنصر اساسی در این میان نقش‌آفرین بود.

وی افزود: ابتدا نقش بی‌بدیل رهبری در هدایت جامعه بدون دوقطبی‌سازی و بدون آنکه مردم مقابل یکدیگر قرار گیرند. مردم باید یک‌صدا و منسجم باشند؛ اتفاقی که در سال ۸۸ رخ داد و در سال ۱۴۰۴ نیز به کار آمد.