سردار موقوفه ئی: کویر کرمان از لوث اشرار و قاچاقچیان پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ارتقا امنیت عمومی عملیات پاکسازی کویر با مشارکت یگان‌های انتظامی، اطلاعاتی و سپاه استان کرمان در دو محور لوت شمالی و میانی طی روزهای پنجم و ششم دی‌ماه اجرا شد.

وی افزود: در این طرح که با حضور ۵۳ تیم عملیاتی و برپایی ۱۳ ایست و بازرسی انجام شد، ۴۱۰ تبعه غیرمجاز، انواع مواد مخدر، ۴۰ خودروی شوتی و ۱۵ وسیله نقلیه مسروقه کشف و ضبط شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی، اطلاعاتی و سپاه، تصریح کرد: این موفقیت حاصل هم‌افزایی و هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های مسئول بود و پلیس استان کرمان با عزم راسخ، راهبردهای امنیت محور خود را با قدرت ادامه خواهد داد.

فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس گزارش دهند تا با مشارکت مردم، گام‌های مؤثرتری در مسیر برقراری امنیت پایدار برداشته شود.