۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

سردار موقوفه ئی: کویر کرمان از لوث اشرار و قاچاقچیان پاکسازی شد

کرمان-فرمانده انتظامی استان کرمان، از اجرای موفق عملیات مشترک پاکسازی مناطق آلوده کویر لوت در آستانه هفته مقاومت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ارتقا امنیت عمومی عملیات پاکسازی کویر با مشارکت یگان‌های انتظامی، اطلاعاتی و سپاه استان کرمان در دو محور لوت شمالی و میانی طی روزهای پنجم و ششم دی‌ماه اجرا شد.

وی افزود: در این طرح که با حضور ۵۳ تیم عملیاتی و برپایی ۱۳ ایست و بازرسی انجام شد، ۴۱۰ تبعه غیرمجاز، انواع مواد مخدر، ۴۰ خودروی شوتی و ۱۵ وسیله نقلیه مسروقه کشف و ضبط شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی، اطلاعاتی و سپاه، تصریح کرد: این موفقیت حاصل هم‌افزایی و هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های مسئول بود و پلیس استان کرمان با عزم راسخ، راهبردهای امنیت محور خود را با قدرت ادامه خواهد داد.

فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس گزارش دهند تا با مشارکت مردم، گام‌های مؤثرتری در مسیر برقراری امنیت پایدار برداشته شود.

