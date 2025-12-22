داداشی: روند افزایشی دما در خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، امروز تا روز پنج‌شنبه جو نسبتاً پایداری را در اغلب مناطق خراسان شمالی خواهیم داشت.

وی افزود: پدیده غالب در این مدت، افزایش ابر در برخی ساعات و وقوع مه در ساعات صبحگاهی به‌ویژه در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: با عبور موج کوتاه ناپایداری طی بعدازظهر و اوایل شب پنج‌شنبه، در مناطق شمالی، شمال‌غربی و بخش‌هایی از غرب استان، بارش پراکنده باران و برف دور از انتظار نیست.

داداشی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: از نظر دما، روند افزایش نسبی دما همراه با یخبندان شبانه، به‌ویژه در مناطق شرق و جنوب‌شرق استان تا روز پنج‌شنبه مورد انتظار است.