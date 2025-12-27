داداشی: هشدار نارنجی هواشناسی بارش برف و کولاک در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان مه رقیق و آسمان قسمتی ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد و در شب کاهش ابر رخ خواهد داد.

وی افزود: از روز یکشنبه به‌تدریج بر سرعت وزش باد افزوده می‌شود و در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی شده است. از یکشنبه شب تا اواسط روز دوشنبه نیز در اغلب نقاط استان به‌ویژه مناطق جنوب شرق و مرکز، بارش باران و در ارتفاعات باران و برف همراه با مه مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: موج بعدی بارش که سردتر خواهد بود، از سه‌شنبه شب تا اوایل صبح چهارشنبه استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به‌صورت بارش باران و برف و به‌تدریج برف، مه و در برخی ساعات وزش باد شدید تا بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود که در ارتفاعات می‌تواند موجب کولاک برف شود.

داداشی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان شمالی تصریح کرد: تا روز سه‌شنبه افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود اما از سه‌شنبه شب تا صبح پنج‌شنبه کاهش محسوس دما همراه با یخبندان شبانه رخ خواهد داد.

وی در پایان با توجه به پیامدهای ناشی از فعالیت این سامانه‌های بارشی، از صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان خبر داد و از شهروندان و دستگاه‌های اجرایی خواست تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی را مدنظر قرار دهند.