نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، پدیده غالب طی امروز در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان، مه رقیق صبحگاهی و از ساعات بعدازظهر افزایش ابر خواهد بود.

وی افزود: با عبور موج کوتاه ناپایداری، امشب در ارتفاعات نیمه شرقی به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات شاه‌جهان و همچنین پنج‌شنبه شب و اوایل صبح جمعه در مناطق نیمه شمالی به‌خصوص نوار شمالی و شمال‌غرب استان، بارش پراکنده باران و برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: پدیده غالب طی روز جمعه تا اوایل هفته آینده در برخی ساعات افزایش ابر و در ارتفاعات، مه رقیق برآورد می‌شود.

داداشی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: از نظر دما، روند افزایش نسبی دما همراه با یخبندان شبانه، به‌ویژه در مناطق شرق و جنوب‌شرق استان تا روز پنج‌شنبه مورد انتظار است.