داداشی: بارندگی پاییز خراسان شمالی ۵۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش داداشی در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تشریح وضعیت جوی خراسان شمالی در آذرماه سال جاری اظهار کرد: بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد خراسان شمالی در این ماه با کاهش بارش نسبت به میانگین بلندمدت و سال گذشته مواجه بوده و همزمان افزایش میانگین دما را تجربه کرده است.

وی افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه تا پایان آذرماه)، میانگین بارش استان ۲۳.۱ میلی‌متر بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۵۱.۴ میلی‌متر، کاهش ۲۸.۳ میلی‌متری معادل ۵۵.۱ درصد را نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به مقایسه بارش‌ها با سال گذشته ادامه داد: مجموع بارش سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز کاهش ۲۲.۲ میلی‌متری معادل ۴۹ درصد داشته که بیانگر تداوم شرایط کم‌بارشی در سطح استان است.

داداشی تصریح کرد: با وجود این شرایط، خراسان شمالی از نظر اختلاف بارش تجمعی با میانگین بلندمدت در رتبه چهاردهم کشور قرار دارد و شدت کم‌بارشی استان نسبت به میانگین کشوری بیشتر بوده است.

وی در ادامه به وضعیت دمایی خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: میانگین دمای استان از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان آذرماه ۱۱.۱ درجه سلسیوس ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت، افزایشی حدود ۱.۹ درجه سلسیوس را نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: بر اساس مقایسه‌های کشوری، استان از نظر اختلاف دمای میانگین با بلندمدت، در رتبه هفتم کشور قرار دارد که این رقم بالاتر از میانگین افزایش دمای کشوری به میزان ۱.۲ درجه سلسیوس است.

داداشی همچنین به رخدادهای شاخص هواشناسی آذرماه اشاره کرد و گفت: بیشترین بارش ۲۴ ساعته استان در این ماه با ۲۲.۸ میلی‌متر در ایستگاه بهکده رضوی ثبت شد و کمینه دمای منفی ۷.۲ درجه سلسیوس در ایستگاه اسماعیل‌آباد و بیشینه دمای ۲۹.۵ درجه سلسیوس در ایستگاه پیش‌قلعه گزارش شده است.

وی در پایان تأکید کرد: پایش مستمر شرایط جوی، تحلیل دقیق داده‌های هواشناسی و اطلاع‌رسانی به‌موقع، نقش مهمی در برنامه‌ریزی بخش‌های مختلف به‌ویژه کشاورزی، منابع آب و مدیریت مخاطرات جوی استان دارد.