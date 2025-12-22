  1. استانها
سفر سردار پاکپور به خراسان جنوبی؛ تاکید بر تلاش بیشتر برای رفع مشکلات

بیرجند- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از پروژه ها و اقدامات سپاه انصارالرضاعلیه‌السلام در استان خراسان جنوبی بر تلاش بیشتر برای رفع مشکلات مردم استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از پروژه‌ها و اقدامات سپاه انصارالرضاعلیه‌السلام در استان خراسان جنوبی و دیدار با کارکنان و فرماندهان این سپاه ضمن بررسی برنامه‌ها و ارائه رهنمودها و دستورات لازم به منظور پیشرفت بیش از پیش اقدامات بر تلاش و حرکت جهادی آحاد کارکنان سپاه و همچنین حفظ آمادگی‌های همه جانبه در حوزه‌های مختلف و تلاش بیشتر برای رفع مشکلات مردم در استان تاکید کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی یک استان مرزی است و در یک محدوده جغرافیایی خاص قرار دارد گفت: با همه این شرایط این استان در بسیاری از موضوعات امنیتی، فرهنگی، اعتقادی و حتی سیاسی جزو استان‌های بسیار خوب و پیشرو در کشور است.

سردار پاکپور با تاکید بر اجرای درست طرح محله محور بسیج در سطح کشور به برشمردن وظایف بسیج و پایگاه‌های مقاومت بسیج در محله پرداخت و گفت بسیج در این طرح باید ارتباطی باشد بین مراکز دولتی و محله برای حل مشکلات مردم و البته مهمتر از آن وظیفه تأمین امنیت محله را به عهده دارد.

در این دیدار مسئولین سپاه انصارالرضا علیه‌السلام نیز به ارائه گزارش اقدامات و برنامه‌های اجرا شده در حوزه‌های مختلف مأموریتی خود پرداختند.

