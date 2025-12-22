امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح جامع گردشگری استان اصفهان به‌عنوان مهم‌ترین سند راهبردی و نقشه راه توسعه گردشگری استان، پس از طی فرآیندهای دقیق کارشناسی و با رویکردی جامع، فراگیر و میان‌بخشی، در جلسه ۲۵۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: این سند با تأکید و دستور ویژه استاندار اصفهان، بلافاصله در مسیر اجرا و ابلاغ رسمی به تمامی دستگاه‌های اجرایی استان قرار گرفته تا فصل جدیدی در حکمرانی یکپارچه گردشگری در اصفهان آغاز شود.

سند بالادستی با رویکرد توسعه پایدار

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه تدوین این طرح باهدف «توسعه پایدار گردشگری» صورت پذیرفته است، به تشریح مهم‌ترین اهداف این سند پرداخت و گفت: ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در تمامی سطوح، توزیع متوازن سفر در سطح استان برای بهره‌مندی تمام شهرستان‌ها از مزایای صنعت گردشگری، فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده مناطق و نهایتاً ارتقای جایگاه اصفهان به‌عنوان «قطب بی‌بدیل گردشگری کشور» از مهم‌ترین اهداف این سند بالادستی محسوب می‌شود.

کرم‌زاده تصریح کرد: از این پس، این طرح جامع، مبنای برنامه‌ریزی و اقدام مشترک همه دستگاه‌های اجرایی استان خواهد بود و هرگونه برنامه‌ریزی بخشی باید در چارچوب اصول و راهبردهای آن تعریف شود.

نگاه راهبردی استاندار و تعیین وظایف دستگاه‌ها

کرم‌زاده با اشاره به نگاه راهبردی و فرابخشی استاندار اصفهان به حوزه گردشگری، افزود: استاندار اصفهان پیش‌تر، گردشگری را یکی از اولویت‌های محوری توسعه استان اعلام کرده و بر ضرورت نگاه هم‌افزایی نهادی و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌ها در تحقق اهداف این حوزه تأکید داشته‌اند.

وی ادامه داد: بر همین اساس و با دستور صریح ایشان، نقش‌ها و وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب طرح جامع گردشگری به‌صورت دقیق مشخص و ابلاغ شده است؛ لذا تمامی نهادهای ذی‌ربط مکلف به همکاری و مشارکت فعال و جدی در اجرای بندهای طرح هستند.

از کار کارشناسی تا فاز عملیاتی

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: طرح جامع گردشگری استان حاصل ماه‌ها کار کارشناسی، تأمین اعتبار لازم، هماهنگی‌های بین‌بخشی پیچیده و پیگیری‌های مستمر است که توسط جهاد دانشگاهی مرکز اصفهان و با حمایت ویژه و راهبری استاندار به مرحله تصویب رسیده و اکنون وارد فاز اجرایی شده است.

وی با تأکید بر مسئولیت راهبری طرح افزود: این اداره‌کل با تمام ظرفیت‌های تخصصی، اعتباری و اجرایی خود، مسئولیت راهبری، پیگیری و دبیرخانه‌ای این طرح مهم را بر عهده دارد و تحقق اهداف کلان آن، نیازمند عزم و همکاری جدی و فرابخشی تمامی دستگاه‌های اجرایی استان است.

نقشه عملیاتی هفتم توسعه و تقویت هویت فرهنگی

کرم‌زاده تأکید کرد: این طرح، صرفاً یک سند نظری نیست، بلکه یک نقشه عملیاتی توسعه گردشگری استان در چارچوب برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود. اجرای دقیق آن می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری هدفمند، اشتغال‌زایی پایدار، رونق اقتصادی و تقویت هویت فرهنگی اصفهان را به‌صورت مؤثر هدایت کند. با ابلاغ رسمی این طرح، اجرای دقیق و هماهنگ آن می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، توسعه متوازن و ارتقای جایگاه شایسته استان اصفهان در نقشه گردشگری ملی و بین‌المللی باشد.