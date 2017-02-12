تدوین سند جامع توسعه علمی و دانش‌ بنیان استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، منصور کبگانیان گفت: تدوین سند توسعه دانش بنیان استان بوشهر و شرکت در ستاد توسعه دانش بنیان این استان که با مدیران بخشهای مختلف برگزار شد، از اهم برنامههای ما در این سفر بود.
وی افزود: در این استان ضرورت تدوین سند توسعه دانش بنیان و احصای سیاستها و اولویتها و نحوه اجراییشدن این سند، به خوبی احساس می شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: استان بوشهر به دلیل برخورداری از ظرفیتهای منحصر به فرد اولین استان اولویتدار در تدوین سند جامع علمی و دانشبنیان خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: با توجه به تاکیدات نماینده ولیفقیه در استان بوشهر و استاندار و تعامل همه دستگاههای اجرایی استان بوشهر در تدوین سند جامع علمی این استان قابل دست یابی خواهد بود.
وی افزود: استان بوشهر با ظرفیتهای مهم تاریخی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی یک فرصت برای تدوین سند جامع علمی محسوب میشود.
کبگانیان گفت: تدوین سند جامع علمی استان بوشهر از چند ماه پیش با تشکیل کارگروههای مشترکی آغاز شده است و هدف اصلی تدوین این سند استفاده از همه ظرفیتها برای توسعه و پیشرفت براساس برنامههای دانشبنیان است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با تشکیل شورایی متشکل از معاونان ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و معاونان استاندار جهت نظارت بر روند تدوین نقشه، مقرر شده که سند جامع علمی استان بوشهر تا پایان فروردین تکمیل شده و در این راستا اسناد پشتیبان تدوین سند این استان میتواند به عنوان پایلوت به دیگر استانها معرفی شود.
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