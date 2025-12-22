بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز دوشنبه تا پایان هفته پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه پدیدههای غالب آسمان منطقه هستند.
وی گفت: طی ساعاتی از سه شنبه شب تا صبح روز چهارشنبه به سبب وجود شرایط ناپایدار در برخی نقاط استان بارش پراکنده باران و برف پیش بینی میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی، طی ۲۴ ساعت آینده تغییرات قابل توجهی در روند دماها مشاهده نمیشود و کماکان مدیریت بهینه مصرف حاملهای انرژی توصیه میشود.
