بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز دوشنبه تا پایان هفته پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه پدیده‌های غالب آسمان منطقه هستند.

وی گفت: طی ساعاتی از سه شنبه شب تا صبح روز چهارشنبه به سبب وجود شرایط ناپایدار در برخی نقاط استان بارش پراکنده باران و برف پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی، طی ۲۴ ساعت آینده تغییرات قابل توجهی در روند دماها مشاهده نمی‌شود و کماکان مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی توصیه می‌شود.

