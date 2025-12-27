مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: از یکشنبه شب با نفوذ جریانات مرطوب و عبور ناوه از تراز میانی جو، به‌تدریج افزایش ابر، بارش‌های پراکنده، پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق نیز احتمال وقوع گرد و غبار وجود دارد.

وی افزود: این شرایط ناپایدار در روز سه‌شنبه تشدید خواهد شد و رگبار باران در بیشتر مناطق استان و بارش برف در ارتفاعات دور از انتظار نیست.

به گفته اصحابی، از روز چهارشنبه به‌تدریج جو استان به سمت پایداری حرکت خواهد کرد.

این کارشناس هواشناسی در ادامه با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: خنک‌ترین شهرستان استان در شبانه‌روز گذشته کردکوی با دمای ۱.۴ درجه سانتی‌گراد گزارش شده و اینچه‌برون با ثبت دمای ۱۴.۷ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهرستان استان بوده است.

اصحابی همچنین خاطرنشان کرد: حداقل دمای ثبت‌شده صبح امروز در گرگان ۱.۹ درجه سانتی‌گراد بوده و حداکثر دمای امروز این شهر ۱۴ درجه سانتی‌گراد است.