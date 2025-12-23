مهاجمان خارجی گمنام در لیست خرید عجیب زمستانی باشگاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی پس از انتخاب به عنوان مدیرعامل باشگاه تصمیم گرفت نقل و انتقالات بازیکنان زیر نظر کارگروهی که او به همراه تنی چند از اعضای هیئت مدیره باشگاه و محسن خلیلی معاون ورزشی سرخپوشان حضور دارند، صورت بگیرد.

از این رو آنها لیستی از بازیکنان خارجی را که با توجه به بودجه باشگاه و وضعیت رضایت نامه بازیکن مد نظر تهیه کرده و قصد دارند در جلسه با اوسمار ویه‌را ارائه دهند. سرمربی برزیلی پرسپولیس با توجه به شرایط تیمش برای جذب ۳ بازیکن به یقین رسیده است و می‌خواهد هر یک از خطوط سه‌گانه فنی را تقویت کند.

با این حال باشگاه پرسپولیس برای تقویت خط حمله این تیم بازیکنان برزیلی و اروپایی را که هیچ اسم و رسم قابل توجهی ندارند و در سال ۲۰۲۵ عملکرد مطلوبی نداشته‌اند را در لیست خرید قرار داده است که تاکنون هیچکدام مورد تأیید اوسمار نیستند.

پرسپولیس در حالی سراغ بازیکنان بی کیفیت می‌رود که در دوران رضا درویش مدیرعامل پیشین نیز نفراتی همچون نبیل باهویی، لئاندرو پری را و… با هزینه‌های ارزی قابل توجه به پرسپولیس آمدند اما هرگز بازدهی لازم را نداشتند.

حال باید دید بسته پیشنهادی کارگروه جذب بازیکن در پرسپولیس برای زمستان فصل جاری چگونه عمل خواهد کرد و حضورشان چه میزان به شفافیت قراردادهایی که با خارجی‌ها بسته می‌شود، کمک خواهد کرد.