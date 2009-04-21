۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۲۲

ایرانگردی با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در کشور

مشهد - خبرگزاری مهر: دوچرخه سوار ایرانگرد که با هدف ترویج فرهنگ قرآنی سفر خود را آغاز کرده است وارد مشهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد امید خدافرد دوچرخه سوار ایرانگرد ظهر سه شنبه در نشست خبری در محل شهرداری مشهد گفت: جهت استحکام بنیان های دینی، ایمان و اراده در افراد از قرآن می توان بهره گرفت چرا که تاثیر بسزایی دارد.

وی در خصوص هدف از سفر ایرانگردی خود افزود: هدف از این دوچرخه سواری و ایرانگردی در کشور بالابردن اعتقادات مذهبی، تقرب بیشتر امت اسلامی به نماز و قرآن و ایجاد همبستگی ملی است که تاکنون در انجام این هدف به موفقیت های فوق العاده نائل گشته ام.

وی در رابطه با آموخته های این سفر اظهار داشت: آموخته های این سفر علاوه بر معنوی بودن، تاثیرات ویژه قرآنی و ارتباط با مردم، صبر و تحمل در مقابل سختی ها و گشاده رویی با مردم را در پی داشته است که شاهد تاثیرات بسزای آن در ابعاد مختلف استحکام بنیان های دینی، ایمان و مذهبی بوده ام.

امیر خدافرد با توجه به انتخابی بودن آیات ادامه داد: در انجام این سفر با همکاری دارالقرآن تهران 124 هزار برگه قرآنی توزیع خواهد شد که این برگه ها حاوی آیه و حدیت است و تاکنون توزیع این برگه ها به ترویج فرهنگ قرآنی استحکام ایمان کمک کرده است.

وی به عدم حمایت اکثر سازمانهای اسلامی در اجرای این طرح مذهبی اشاره داشت و افزود: در اجرای این طرح از همکاری تربیت بدنی شهرداری های مختلف، دارالقرآن تهران و موسسه توسعه فعالیت های قرآنی می توان یاد کرد.

این دوچرخه سوار ایرانگرد خاطرنشان ساخت: تاکنون سفر به استانهای قم، گیلان، قزوین، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، فارس، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی انجام شده است که مدت اقامت در شرهای بزرگ 4-3 روز و در شهرهای کوچک 2-1 روز است.

همچنین وی اذعان کرد: پس از اتمام این طرح اسلامی و دینی سفر بعدی خود را از مشهد به عتبات عالیات خواهد داشت که انجام این سفر به حمایت دولت و مسولین نیازمند است.

این سفر و اجرایی شدن این طرح از 14 تیرسال گذشته آغاز و تا مهرماه ادامه خواهد داشت.

