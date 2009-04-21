ایرانگردی با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد امید خدافرد دوچرخه سوار ایرانگرد ظهر سه شنبه در نشست خبری در محل شهرداری مشهد گفت: جهت استحکام بنیان های دینی، ایمان و اراده در افراد از قرآن می توان بهره گرفت چرا که تاثیر بسزایی دارد.

وی در خصوص هدف از سفر ایرانگردی خود افزود: هدف از این دوچرخه سواری و ایرانگردی در کشور بالابردن اعتقادات مذهبی، تقرب بیشتر امت اسلامی به نماز و قرآن و ایجاد همبستگی ملی است که تاکنون در انجام این هدف به موفقیت های فوق العاده نائل گشته ام.

وی در رابطه با آموخته های این سفر اظهار داشت: آموخته های این سفر علاوه بر معنوی بودن، تاثیرات ویژه قرآنی و ارتباط با مردم، صبر و تحمل در مقابل سختی ها و گشاده رویی با مردم را در پی داشته است که شاهد تاثیرات بسزای آن در ابعاد مختلف استحکام بنیان های دینی، ایمان و مذهبی بوده ام.

امیر خدافرد با توجه به انتخابی بودن آیات ادامه داد: در انجام این سفر با همکاری دارالقرآن تهران 124 هزار برگه قرآنی توزیع خواهد شد که این برگه ها حاوی آیه و حدیت است و تاکنون توزیع این برگه ها به ترویج فرهنگ قرآنی استحکام ایمان کمک کرده است.

وی به عدم حمایت اکثر سازمانهای اسلامی در اجرای این طرح مذهبی اشاره داشت و افزود: در اجرای این طرح از همکاری تربیت بدنی شهرداری های مختلف، دارالقرآن تهران و موسسه توسعه فعالیت های قرآنی می توان یاد کرد.

این دوچرخه سوار ایرانگرد خاطرنشان ساخت: تاکنون سفر به استانهای قم، گیلان، قزوین، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، فارس، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی انجام شده است که مدت اقامت در شرهای بزرگ 4-3 روز و در شهرهای کوچک 2-1 روز است.

همچنین وی اذعان کرد: پس از اتمام این طرح اسلامی و دینی سفر بعدی خود را از مشهد به عتبات عالیات خواهد داشت که انجام این سفر به حمایت دولت و مسولین نیازمند است.

این سفر و اجرایی شدن این طرح از 14 تیرسال گذشته آغاز و تا مهرماه ادامه خواهد داشت.