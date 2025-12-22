به گزارش خبرنگار مهر، امیر طوماری، ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارهای احصا شده، در حال حاضر ۸۴ درصد کل جمعیت استان زنجان باسواد هستند که این رقم در گروه‌های هدف معاونت سوادآموزی یعنی بازه سنی ۱۰ تا ۵۰ سال به ۹۸.۴ درصد رسیده است.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر شکاف‌های آموزشی در استان عنوان کرد: اختلاف درصد باسوادی در مناطق شهری و روستایی استان که در سال ۵۸ ۳۹ درصد بود، امروز به ۸ درصد کاهش یافته و فاصله باسوادی بین زنان و مردان نیز از ۲۶ درصد به ۵.۳ درصد رسیده است که نشان‌دهنده تحقق عدالت آموزشی در سطح استان است.

معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه رویکرد جدید سوادآموزی صرفاً محدود به خواندن، نوشتن و حساب کردن نیست، تصریح کرد: تعریف سواد در دنیای امروز متحول شده و هر فردی که بتواند با استفاده از آموخته‌های خود تغییری مثبت در زندگی فردی و اجتماعی ایجاد کند، باسواد محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: از این‌رو حرکت به سمت مهارت‌آموزی، تقویت فنون همزیستی و مشارکت اجتماعی در دستور کار معاونت سوادآموزی قرار دارد و با اجرای این رویکرد تعدادی از آموزش‌گیرندگان سوادآموزی خود به فردی کارآفرین تبدیل شدند.

طوماری با اشاره به اجرای سیاست مدرسه‌محوری در حوزه سوادآموزی یادآور شد: طبق تفاهم‌نامه منعقد شده با معاونت آموزش ابتدایی، از سال جاری همه فعالیت‌های جذب، آموزش و نگهداشت سوادآموزان در قالب مدارس و عمدتاً مدارس ابتدایی پیگیری می‌شود، در حالی که پیش از این فعالیت‌ها بیشتر در محلات، مساجد و منازل انجام می‌شد.

وی افزود: دوره‌های سوادآموزی شامل سه دوره انتقال، تحکیم و دوره‌های تکمیلی است که در مجموع با ارائه آموزش‌های حضوری و غیرحضوری، زمینه تثبیت و تعمیق یادگیری سوادآموزان را فراهم می‌کند.

معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان عنوان کرد: امسال این فعالیت‌ها در قالب ۴۷ پایگاه سوادآموزی که عمدتاً مدارس ابتدایی استان هستند، دنبال می‌شود و برای تشکیل ۱۲۱ کلاس هدف‌گذاری شده است.

طوماری با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی گفت: علاوه بر آموزش‌دهندگان آزاد، از معلمان رسمی نیز برای همکاری با حوزه سوادآموزی دعوت شده که در این راستا بیش از ۴۰۰ نفر اعلام آمادگی کرده‌اند، همچنین امتیازات رتبه‌بندی، مشوق‌های شغلی و افزایش حق‌الزحمه آموزش‌دهندگان از جمله اقدامات انگیزشی امسال بوده است.

وی از اجرای طرح «شهید پاکداد» در روستاهای استان خبر داد و افزود: این طرح با مشارکت دهیاران، شوراهای اسلامی، بهورزان، معتمدین محلی و ائمه جماعات با هدف شناسایی و جذب بی‌سوادان روستایی اجرا می‌شود و مهم‌ترین اولویت معاونت سوادآموزی، افزایش میزان جذب از طریق تبلیغ، اطلاع‌رسانی رسانه‌ای و تقاضامحوری است.

معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان تأکید کرد: توسعه آموزش بین خردسالان و بزرگسالان، تقویت خلاقیت و تحول‌گرایی، استفاده از نخبگان شهرستانی و همکاری دستگاه‌های عضو شورای پشتیبانی، در راستای ارتقای کیفیت زندگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دنبال می‌شود.