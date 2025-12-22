خضریان: مجلس به موضوع افزایش تعرفه خدمات گمرکی ورود خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت گمرک، گفت: علی رغم تذکرات قبلی به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تخلفات به وقوع پیوسته در گمرک و ترک فعل مدیران، در سایه بیتوجهی وزیر اقتصاد، خبر افزایش بیش از ۳۳۰ درصدی تعرفه باسکولهای گمرک که انحصاراً در اختیار تعاونی مصرف کارکنان گمرک و به بیانی برخی از مدیران گمرک است، ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه موضوع فوق طی مکاتبهای به وزیر مربوطه منعکس شده است، گفت: پس از انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک به سمتهای مدیریتی در گمرک، ملاحظه میشود در اقدامی هماهنگ و بر خلاف قانون، اغلب امور خدماتی گمرک به شکل کاملاً نرم و سازمان یافته به سمت شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک سوق داده و با افزایش بیضابطه قیمتها به یک باره تعرفه باسکولها بیش از ۳۳۰ درصد افزایش یافته است.
خضریان ادامه داد: وزیر اقتصاد نه تنها در مهار تورم کشور عملاً بیبرنامه و عاجز بوده، بلکه خود عامل تورم شده است. پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در کنار افزایش ۳۳۰ درصدی تعرفه خدمات دوستان گمرکی جناب وزیر چه سنخیتی با وظایف نظارتی و حاکمیتی وی در حوزه اقتصاد دارد؟ آیا مردم از خود نمیپرسند جناب وزیر اقتصاد با چه منطقی افزایش حقوقها را ۲۰ درصد و افزایش تعرفه خدمات برخی دوستان را ۳۳۰ درصد افزایش دادهاند؟
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: حسب اخبار موثق واصله با اعمال فشار معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و انفعال مدیران آن وزارتخانه تعرفه مذکور مصوب شده که این موضوع نیز در سؤال جداگانهای از وزیر صمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خضریان ادامه داد: همانگونه که در جریان تحقیق و تفحص تصویب شده در کمیسیون اقتصادی مجلس از گمرک، یکی از بندهای آن به موضوعات تعاونی مصرف کارکنان اشاره شده است، مجلس در جریان این تحقیق و تفحص به عملکرد چند ساله تعاونی و نحوه گرفتن خدمات حاکمیتی بر خلاف قانون و نحوه هزینه کرد درآمدها و برخی پول پاشیهای تعاونی خواهد پرداخت و با شفافسازی بخش عمدهای از سوء جریانها، موضوع به اطلاع مردم شریف رسانده خواهد شد.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه اخبار موثقی نیز از جریانسازی برخی از مدیران گمرک در عدم تعمیر دستگاههای آشکارساز و گروگان گرفتن امنیت مردم و سوق دادن تعمیرات به سمت تعاونی وصول شده است، گفت: در گذشته تذکرات لازم به وزیر امور اقتصادی و دارایی داده شده و در طرح سؤال جداگانهای که از وزیر مربوطه به ثبت رسیده است و در آینده نزدیک باید برای پاسخگویی در مجلس حاضر شوند.
خضریان در پایان گفت: مجدداً تأکید میشود مجلس در بحث امنیت ملی و رعایت حقوق عامه هیچ تعارفی با هیچ مقامی در دولت نداشته و موارد متعدد تخلفات صورت گرفته مورد برخورد قرار خواهد گرفت. به نظر میرسد گمرک به جای تمرکز بر ترخیص سریع کالا و رصد کالای ورودی به کشور و پیگیری راه اندازی سامانه جدید امور گمرکی، به دنبال منفعت جریان خاصی از مدیران با واسطه تعاونی مصرف گمرک شده و عملاً باید نام گمرک را به تعاونی دوستان گمرکی تغییر داد. هر چند با انفعال مشاهده شده، امیدی به مدنیزاده برای برخورد با تخلفات وجود ندارد.
نظر شما