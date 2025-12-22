  1. استانها
سرهنگ نورانی: ۷ ویلای غیرمجاز در نوشهر تخریب شد

نوشهر- فرمانده انتظامی مازندران از تخریب ۷ ویلای لوکس غیرمجاز در شهرستان نوشهر خبر داد و گفت: این اقدام موجب آزادسازی ۱۰ هزار متر مربع از اراضی زراعی و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی با اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی توسط برخی افراد سودجو در شهرستان نوشهر، اعلام کرد: موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: پس از شناسایی زمین‌هایی که در آن‌ها ساخت‌وساز غیرمجاز انجام شده بود و با هماهنگی مراجع قضائی و همکاری نماینده اداره جهاد کشاورزی، ۷ ویلای لوکس احداث شده در این اراضی تخریب شد.

فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه در جریان این عملیات ۱۰ هزار متر مربع از اراضی زراعی شهرستان نوشهر آزادسازی شد، ارزش زمین‌های رهاسازی شده را بالغ بر هزار میلیارد ریال برآورد کرد.

    • شبنم باقری GB ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      چرا ویلاهایی که با هزینه هنگفت ساخته می شود را تخریب می کنند؟ مصادر آنها و استفاده سازمان جهانگردی میتواند از جهات مختلف مورد استفاده قرارگیرد. هزینه را سرمایدار بی کفایت انجام داده ، چرا درآمد آن مورد استفاده قرار نمی گیرد یا اجاره به بخش خصوصی داده نشده؟ مالک موجز نگرفته ولی هزینه هنگفت برای ویلای لوکس کرده است.

