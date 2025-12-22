سرهنگ نورانی: ۷ ویلای غیرمجاز در نوشهر تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی با اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی توسط برخی افراد سودجو در شهرستان نوشهر، اعلام کرد: موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: پس از شناسایی زمین‌هایی که در آن‌ها ساخت‌وساز غیرمجاز انجام شده بود و با هماهنگی مراجع قضائی و همکاری نماینده اداره جهاد کشاورزی، ۷ ویلای لوکس احداث شده در این اراضی تخریب شد.

فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه در جریان این عملیات ۱۰ هزار متر مربع از اراضی زراعی شهرستان نوشهر آزادسازی شد، ارزش زمین‌های رهاسازی شده را بالغ بر هزار میلیارد ریال برآورد کرد.