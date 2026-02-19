به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی ضمن بازدید میدانی از طرحهای آبخیزداری، بیابانزدایی و حفاظت از عرصههای طبیعی شهرستان جاسک، در جریان آخرین وضعیت اجرای این پروژهها قرار گرفت.
وی در حاشیه این بازدید با تأکید بر رسالت اصلی این سازمان اظهار داشت: حفاظت از عرصههای طبیعی و منابع ملی، وظیفه اصلی و ذاتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و تمامی برنامهها و پروژهها باید در راستای تحقق این هدف مهم تعریف و اجرا شوند.
رئیس سازمان منابع طبیعی همچنین بر لزوم جلب مشارکت حداکثری بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: برای توسعه و تسریع در اجرای پروژههای منابع طبیعی، باید از ظرفیت شرکتها و موسسات بزرگ مالی و اقتصادی کشور در چارچوب مسئولیت اجتماعی آنها استفاده کنیم. این مشارکتها میتواند نقش مؤثری در حفظ و احیای منابع طبیعی ایفا کند.
در این بازدید که جمعی از معاونان سازمان و مدیرکل منابع طبیعی استان هرمزگان نیز حضور داشتند، آخرین وضعیت پروژههای منطقه جاسک مورد بررسی قرار گرفت و رئیس سازمان بر تسریع در تکمیل پروژههای اولویتدار تأکید نمود.
افلاطونی در ادامه سفر خود به منطقه با کاشت نهال، دستور آغاز عملیات احداث بادشکن زنده به طول ۸۰ کیلومتر را دادند.
وی استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری را برای اجرای طرحهایی که منجر به رونق اقتصاد و معیشت مردم محلی میشود، ضروری دانست و بر تقویت نظارتها در این واگذاریها تاکید کرد.
گفتنی است در احداث بادشکن این طرح گونههای متناسب با اقلیم منطقه مانند کهور ایرانی کاشته می شود که نقش مؤثری در جلوگیری از هجوم شنهای روان، کاهش فرسایش خاک، ترسیب کربن و توسعه فضای سبز ایفا میکند.
