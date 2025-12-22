معاون فرماندار دشتی: فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طهماسبی ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دشتی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: شهدا سرمایههای معنوی نظام و انقلاب هستند و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی است.
وی با اشاره به برگزاری کنگره شهدای استان افزود: این رویداد مهم فرهنگی فرصت ارزشمندی برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت است و دستگاههای متولی باید با برنامهریزی دقیق، اجرای برنامههای متنوع و اثرگذار را در سطح شهرستان در دستور کار قرار دهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: برنامههای فرهنگی مرتبط با شهدا باید با رویکردی خلاقانه و متناسب با نسل جوان اجرا شود تا پیام و آرمانهای شهدا بهدرستی منتقل شود.
طهماسبی بر نقش شورای فرهنگ عمومی بهعنوان محور هماهنگی برنامههای فرهنگی تأکید کرد و خواستار همکاری و مشارکت جدی همه دستگاههای اجرایی در اجرای برنامههای پیشبینیشده شد.
نظر شما