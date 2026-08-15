به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت ظهر شنبه در نشست تشکلهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد شهرستان، ضمن تبریک هفته تشکلها و حلول ماه ربیعالاول با بیان اینکه سازمانهای مردمنهاد ظرفیت ارزشمندی در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیستمحیطی، عمرانی و آموزشی هستند، اظهار کرد: این ظرفیت باید بهصورت هدفمند، نظاممند و با هماهنگی دستگاههای متولی در مسیر حل مسائل شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.
فرماندار رودبار یکی از مسائل مهم را ضرورت شناسایی و معرفی ظرفیت واقعی سمنها دانست و گفت: ارتباط این تشکلها با دستگاههای اجرایی نباید قطع شود و مدیران شهرستان باید از توان و تجربه فعالان این حوزه برای تسهیل امور و رفع مشکلات جامعه استفاده کنند.
پورحضرت همچنین از آمادگی فرمانداری برای برگزاری جلسات تخصصی و دستورمحور با سمنها خبر داد و افزود: دبیرخانه تشکلهای مردمنهاد در فرمانداری فعال است و مدیران سمنها میتوانند دغدغهها و مسائل خود را از این مسیر پیگیری کنند.
وی نقش سمنها در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، حمایت از اقشار مختلف، امور خیرخواهانه، محیط زیست و مدیریت پسماند را مهم و اثرگذار دانست و تأکید کرد: در جلسات تخصصی شهرستان، از ظرفیت تشکلهای مرتبط باید به شکل جدی استفاده شود.
فرماندار رودبار در پایان با قدردانی از فعالیتهای داوطلبانه و بدون چشمداشت فعالان اجتماعی، بر استمرار همکاری و هماهنگی میان سمنها و دستگاههای اجرایی برای استفاده هرچه بیشتر از این ظرفیت تأکید کرد.
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