ارسال آرد گلستان به ۱۶ استان کشور با تداوم تولید کارخانجات

به گزارش خبرگزاری مهر، روح اله مهری اظهار کرد: کارخانجات آرد استان با تداوم تولید و برنامه‌ریزی منسجم، موفق شده‌اند نیاز بخشی از استان‌های کشور را تأمین کنند که این موضوع بیانگر جایگاه راهبردی گلستان در زنجیره تولید گندم و آرد کشور است.

وی افزود: این اقدام با هدف تأمین پایدار آرد، ارتقای کیفیت نان و پشتیبانی مؤثر از شبکه توزیع در استان‌های مقصد انجام شده و نشان‌دهنده توانمندی بالای واحدهای تولیدی استان در شرایط مختلف است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان با اشاره به هماهنگی مستمر با دستگاه‌های مرتبط گفت: تأمین به‌موقع گندم، نظارت دقیق و مستمر بر کیفیت تولید و برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه حمل‌ونقل، از مهم‌ترین عوامل موفقیت در تداوم ارسال آرد به سایر استان‌ها بوده است.

مهری با تأکید بر آمادگی کامل کارخانجات آرد استان خاطرنشان کرد: تمامی فرآیندهای تولید با رعایت کامل استانداردهای کیفی انجام می‌شود و روند تأمین و ارسال آرد بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

وی همچنین خواستار لغو محدودیت‌های ایجادشده در سامانه‌های مرتبط از سوی مدیران سایر استان‌ها شد تا نانوایان بتوانند از آردهای باکیفیت تولیدی استان گلستان در راستای ارتقای کیفیت نان بهره‌مند شوند.