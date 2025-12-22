  1. استانها
  2. بوشهر
۱ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۵

قائدی: پرونده‌های راه و شهرسازی با دقت بررسی می‌شود

گناوه- رئیس حوزه قضائی بخش ریگ گفت: بررسی تخصصی پرونده‌های مرتبط با حوزه راه و شهرسازی با هدف تسریع در رسیدگی،رفع ابهامات و صیانت از حقوق عامه در دستور کار دستگاه قضائی این بخش قرار دارد.

شبیر قائدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست تخصصی بررسی پرونده‌های راه و شهرسازی در دادگاه عمومی بخش بندر ریگ اظهار کرد: این نشست با حضور رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گناوه و فرمانده دریابانی بندر ریگ برگزار شد و هدف اصلی آن، ارتقای دقت و تسریع در رسیدگی قضائی، رفع ابهامات، صیانت از حقوق عامه و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، قضائی و انتظامی بود.

وی افزود: در این نشست، پرونده‌های مطروحه حوزه راه و شهرسازی به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد با تبادل نظر و ارائه توضیحات فنی و حقوقی، ابهامات موجود برطرف و مسیر رسیدگی شفاف‌تر شود.

رئیس حوزه قضائی بخش ریگ با اشاره به بررسی وضعیت راه جانبی ساحلی گناوه به بندر بوشهر بیان کرد: با توجه به برخی گلایه‌ها و دغدغه‌های مردمی در خصوص این مسیر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و ابعاد حقوقی و اجرایی پروژه به‌طور دقیق مورد واکاوی قرار گرفت.

قائدی تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضائی در این‌گونه پرونده‌ها، صیانت از حقوق عامه، پاسخگویی به مطالبات مردم و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در روند اجرای پروژه‌های عمرانی است.

وی خاطرنشان کرد: تعامل مستمر و مؤثر میان دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در تسریع رسیدگی‌ها و دستیابی به نتایج مطلوب دارد و در همین راستا، مقرر شد پیگیری‌های لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط تا رفع کامل مسائل موجود ادامه یابد.

