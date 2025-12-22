به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر دوشنبه در جلسه شورای آرد و نان سمنان در محل فرمانداری شهرستان از پیگیری جدی برای واریز یارانه نانوایان خبر داد و بر ساماندهی نحوه استفاده از کنجد در نانوایی‌ها و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در حوزه آرد و نان تأکید کرد.

وی گفت: واریز یارانه نانوایان از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پیگیری است و تلاش می‌شود این یارانه‌ها در موعد مقرر به حساب نانوایان واریز شود.

فرماندار سمنان با تأکید بر اهمیت کیفیت نان و رعایت حقوق شهروندان اظهار داشت: در این جلسه بر لزوم رعایت بهداشت، عدالت در عرضه نان و نظارت مستمر بر عملکرد نانوایی‌ها تأکید شد.

صمیمیان با اشاره به موضوع استفاده از کنجد در نانوایی‌ها افزود: استفاده از کنجد باید صرفاً با بسته‌بندی بهداشتی و به میزان مشخص و یکسان انجام شود و هرگونه تخطی از این ضوابط قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه نظارت بر حوزه آرد و نان باید مستمر و اثربخش باشد، تصریح کرد: دستگاه‌های متولی امر در این بخش موظف هستند با جدیت و قاطعیت بیشتری در این حوزه ورود کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و بدون اغماض انجام شود.

فرماندار سمنان کیفیت نان و رضایت مردم را خط قرمز مدیریت شهرستان عنوان کرد و گفت: هیچ‌گونه کوتاهی در تأمین نان باکیفیت برای شهروندان پذیرفته نخواهد شد.

به گزارش مهر، در این جلسه، اعضای شورای آرد و نان شهرستان سمنان به بررسی مشکلات نانوایان، روند توزیع آرد و راهکارهای ارتقای کیفیت نان پرداخته و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.