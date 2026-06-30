به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در جلسه شورای آرد و نان فرماندار شهرستان سمنان اعلام کرد: تأمین نیازهای اساسی مردم و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و زائران در ایام برگزاری مراسم بدرقه، تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر بر روند تأمین و توزیع آرد است.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع آرد و جلوگیری از هرگونه کمبود، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی کامل، شرایط لازم برای استمرار فعالیت نانوایی‌ها و ارائه خدمات مناسب به مردم را فراهم کنند.

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به اهمیت حفظ کیفیت نان و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، خواستار تشدید بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی بر عملکرد واحدهای نانوایی شد و افزود: هرگونه تخلف در حوزه عرضه آرد و نان باید مطابق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.