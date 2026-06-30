  1. استانها
  2. سمنان
۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۹

تامین آرد نانوایی‌های سمنان؛ سهمیه زائران تشییع پیکر رهبری اختصاص یافت

تامین آرد نانوایی‌های سمنان؛ سهمیه زائران تشییع پیکر رهبری اختصاص یافت

سمنان- فرماندار سمنان از تامین آرد مازاد مورد نیاز نانوایی‌های استان برای سهمیه زائران رضوی در دوران تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در جلسه شورای آرد و نان فرماندار شهرستان سمنان اعلام کرد: تأمین نیازهای اساسی مردم و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و زائران در ایام برگزاری مراسم بدرقه، تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر بر روند تأمین و توزیع آرد است.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع آرد و جلوگیری از هرگونه کمبود، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی کامل، شرایط لازم برای استمرار فعالیت نانوایی‌ها و ارائه خدمات مناسب به مردم را فراهم کنند.

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به اهمیت حفظ کیفیت نان و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، خواستار تشدید بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی بر عملکرد واحدهای نانوایی شد و افزود: هرگونه تخلف در حوزه عرضه آرد و نان باید مطابق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6874910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها