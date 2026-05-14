  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

شکایت سمنانی‌ها از دست نانِ بی‌کیفیت؛ فرماندار: نظارت‌ها هدفمند می‌شود

شکایت سمنانی‌ها از دست نانِ بی‌کیفیت؛ فرماندار: نظارت‌ها هدفمند می‌شود

سمنان- فرماندار سمنان با اذعان به این مطالبه جدی مردم مبنی بر کیفیت و کمیت نامناسب و نحوه عرضه نان، از نظارت‌های هدفمند و هماهنگ بر خبازی‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح پنجشنبه در جلسه شورای آرد و نان به میزبانی فرمانداری سمنان کیفیت نان را از مطالبات اصلی مردم سمنان دانست و ادامه داد: کیفیت، کمیت و نحوه عرضه بیشترین گلایه‌های سمنانی‌ها در حوزه نان است.

وی توضیح داد: انتظار مردم عرضه نان باکیفیت است لذا برای تحقق این مهم مهم همکاری همه بخش‌های مرتبط لازم و ضروری به نظر می رسد تا رضایت شهروندان افزایش یابد.

فرماندار سمنان خواستار توجه به ارائه خدمات، کیفیت پخت و روند عرضه نان در شهرستان شد و اضافه کرد: برای این منظور انجام بازرسی‌های منظم، هدفمند و هماهنگ در دستور کار است.

صمیمیان با تاکید رسیدگی به مشکلات و تخلفات احتمالی خبازی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تصریح کرد: در این نظارت‌ها باید رعایت قانون، شرایط صنفی و وضعیت عمومی بازار مد نظر قرار گیرد.

وی به رعایت و حفظ حقوق مردم و فعالان حوزه نان تاکید داشت و افزود: اقدام ارزشمند نانوایی ها در تامین آرامش و خدمت‌رسانی مستمر به شهروندان در شرایط دستور و ویژه قابل تقدیر است.

به‌ گزارش مهر، در این نشست اتحادیه نانوایان موظف شد نرخ نامه‌های رسمی را به طور شفاف اعلام و واحدهای صنفی مربوط نسبت به نصب و اجرای آن اقدام کنند.

کد مطلب 6829697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه