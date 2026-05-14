به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح پنجشنبه در جلسه شورای آرد و نان به میزبانی فرمانداری سمنان کیفیت نان را از مطالبات اصلی مردم سمنان دانست و ادامه داد: کیفیت، کمیت و نحوه عرضه بیشترین گلایه‌های سمنانی‌ها در حوزه نان است.

وی توضیح داد: انتظار مردم عرضه نان باکیفیت است لذا برای تحقق این مهم مهم همکاری همه بخش‌های مرتبط لازم و ضروری به نظر می رسد تا رضایت شهروندان افزایش یابد.

فرماندار سمنان خواستار توجه به ارائه خدمات، کیفیت پخت و روند عرضه نان در شهرستان شد و اضافه کرد: برای این منظور انجام بازرسی‌های منظم، هدفمند و هماهنگ در دستور کار است.

صمیمیان با تاکید رسیدگی به مشکلات و تخلفات احتمالی خبازی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تصریح کرد: در این نظارت‌ها باید رعایت قانون، شرایط صنفی و وضعیت عمومی بازار مد نظر قرار گیرد.

وی به رعایت و حفظ حقوق مردم و فعالان حوزه نان تاکید داشت و افزود: اقدام ارزشمند نانوایی ها در تامین آرامش و خدمت‌رسانی مستمر به شهروندان در شرایط دستور و ویژه قابل تقدیر است.

به‌ گزارش مهر، در این نشست اتحادیه نانوایان موظف شد نرخ نامه‌های رسمی را به طور شفاف اعلام و واحدهای صنفی مربوط نسبت به نصب و اجرای آن اقدام کنند.