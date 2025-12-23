به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده پایگاه دریابانی گناوه صبح سهشنبه در این کارگاه آموزشی اظهار کرد: آموزش عملی و تجربی بر پایه مباحث آموزشی صحیح و کاربردی، بهترین راه برای کسب موفقیت در امور عملیاتی است.
سرهنگ آرش اکبری اضافه کرد: به منظور آشنایی و بازآموزی موضوعات عملیاتی فرماندهان با هماهنگی انجام شده با معاونت عملیات کارگاه طرحریزی و عملیات دریایی در ستاد پایگاه دریابانی گناوه با حضور فرماندهان پایگاههای تابعه دریابانی خوزستان و پایگاههای تابعه و کلیه معاونین اطلاعات و ناوگروههای شناوری به مرحله اجرا در آمد.
وی بیان داشت: مباحثی از قبیل طرحریزی، ترتیب و توالی، گامهای طرحریزی، تعریف ستاد و صف، هدایت و کنترل عملیاتهای تخصصی، در کارگاه مطرح گردید.
فرمانده پایگاه دریابانی گناوه خاطرنشان کرد: معاونت عملیات در فراجا از جمله معاونتهای مهمی است که وظیفه برنامهریزی، اشراف اطلاعاتی، تهیه برآورد، سازماندهی، هماهنگی، تجزیه و تحلیل، تصمیم سازی و انتقال سریع اخبار و اطلاعات را برعهده دارد.
