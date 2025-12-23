بذر هیبرید گوجه فرنگی در بوشهر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دشتیزاده صبح سهشنبه در رویداد ملی روز درهای باز کشاورزی اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای نمایش عینی دستاوردهای علمی و پژوهشی مرکز و ایجاد تعامل دوسویه میان پژوهشگران و بهرهبرداران اصلی بخش کشاورزی است.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر اضافه کرد: هدف ما ارتقای سطح آگاهی عمومی و ترویج دانش نوین کشاورزی است تا بتوانیم گامی مؤثر در جهت تولید دانشبنیان و حل چالشهای منطقهای برداریم.
وی ادامه داد: رویداد ملی روز درهای باز کشاورزی با هدف معرفی دستاوردهای علمی، ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد ارتباط مستقیم میان پژوهشگران، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی شکل گرفت.
امیر ارسلان کمالی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بوشهر نیز با اشاره به اهمیت نتایج تحقیقات همکاران اظهار داشت: امروز دستاوردهای علمی این مرکز در معرض دید قرار گرفته و نتایج آن برای کشور و استان بسیار ارزشمند است.
تحمل تنشهای محیطی و وزن بالای میوه
عضو هیئت علمی و مجری طرح با اشاره به ویژگیهای رونمایی از بذر هیبرید گوجه فرنگی رقم «قهرمان» گفت: پوشش گیاهی قوی، قطر ساقه زیاد برای مقاومت در برابر شکستگی، تحمل تنشهای محیطی و وزن بالای میوه.
دادود کیانی همچنین به مزایای استراتژیک این دستاورد اشاره کرد و گفت: این محصول فراتر از کشاورزی صرف است و میتواند در تأمین نهادههای کشاورزی، خودکفایی، تحقق اقتصاد مقاومتی، اصلاح ارقام متناسب با شرایط اقلیمی کشور، ایجاد ذخایر ژرمپلاسم ملی، پایداری تولید، کاهش خروج ارز و حتی ارزآوری برای کشور نقشآفرینی کند.
در این رویداداز بذر هیبرید گوجه فرنگی رقم «قهرمان» رونمایی شد؛ محصولی که حاصل تلاشهای پژوهشی محققان این مرکز است.
