  1. استانها
  2. بوشهر
۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۷

بذر هیبرید گوجه فرنگی در بوشهر رونمایی شد

بذر هیبرید گوجه فرنگی در بوشهر رونمایی شد

بوشهر- رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر گفت: بذر هیبرید گوجه فرنگی با نام قهرمان در بوشهر رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دشتی‌زاده صبح سه‌شنبه در رویداد ملی روز درهای باز کشاورزی اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای نمایش عینی دستاوردهای علمی و پژوهشی مرکز و ایجاد تعامل دوسویه میان پژوهشگران و بهره‌برداران اصلی بخش کشاورزی است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر اضافه کرد: هدف ما ارتقای سطح آگاهی عمومی و ترویج دانش نوین کشاورزی است تا بتوانیم گامی مؤثر در جهت تولید دانش‌بنیان و حل چالش‌های منطقه‌ای برداریم.

وی ادامه داد: رویداد ملی روز درهای باز کشاورزی با هدف معرفی دستاوردهای علمی، ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد ارتباط مستقیم میان پژوهشگران، کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی شکل گرفت.

امیر ارسلان کمالی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بوشهر نیز با اشاره به اهمیت نتایج تحقیقات همکاران اظهار داشت: امروز دستاوردهای علمی این مرکز در معرض دید قرار گرفته و نتایج آن برای کشور و استان بسیار ارزشمند است.

تحمل تنش‌های محیطی و وزن بالای میوه

عضو هیئت علمی و مجری طرح با اشاره به ویژگی‌های رونمایی از بذر هیبرید گوجه فرنگی رقم «قهرمان» گفت: پوشش گیاهی قوی، قطر ساقه زیاد برای مقاومت در برابر شکستگی، تحمل تنش‌های محیطی و وزن بالای میوه.

دادود کیانی همچنین به مزایای استراتژیک این دستاورد اشاره کرد و گفت: این محصول فراتر از کشاورزی صرف است و می‌تواند در تأمین نهاده‌های کشاورزی، خودکفایی، تحقق اقتصاد مقاومتی، اصلاح ارقام متناسب با شرایط اقلیمی کشور، ایجاد ذخایر ژرم‌پلاسم ملی، پایداری تولید، کاهش خروج ارز و حتی ارزآوری برای کشور نقش‌آفرینی کند.

در این رویداداز بذر هیبرید گوجه فرنگی رقم «قهرمان» رونمایی شد؛ محصولی که حاصل تلاش‌های پژوهشی محققان این مرکز است.

کد خبر 6698975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها