آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح دوراهی خنداب در بزرگراه اراک–بروجرد

روح الله محسنزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به مطالبه دیرینه مردم استان مرکزی برای رفع نقطه حادثهخیز دوراهی خنداب، ادامه عملیات اجرایی این پروژه در راستای برنامه رفع نقاط حادثهخیز، از ابتدای اردیبهشتماه سال جاری به ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی محول شده است.
وی افزود: با توجه به اهمیت این پروژه و در پی هماهنگیهای انجامشده میان استاندار مرکزی و معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، ادامه اجرای طرح به ادارهکل راهداری این استان واگذار شد تا هرچه سریعتر برای تکمیل آن اقدام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی تصریح کرد: به محض تحویل پروژه به این ادارهکل، عملیات اجرایی برای تکمیل طرح آغاز شد و پیمانکار مربوطه نیز اجرای ابنیه فنی و رمپها و لوپهای پروژه را در دستور کار قرار داده است.
محسنزاده با اشاره به بهرهبرداری از برخی پروژههای مهم راهداری در یک سال گذشته اظهار کرد: از مهمترین این طرحها میتوان به حذف گردنه سیبک با تکمیل باند دوم مسیر به طول تقریبی پنج و نیم کیلومتر در محور اراک-بروجرد اشاره کرد.
وی همچنین احداث زیرگذر ورودی روستای خانهمیران، تکمیل تقاطع غیرهمسطح راهجرد در بزرگراه اراک-سلفچگان، تکمیل تقاطع غیرهمسطح محمدآباد در محور محلات-دلیجان و احداث و تکمیل دو باب ساختمان پلیسراه اراک-توره و خمین-اراک را از دیگر پروژههای شاخص تکمیلشده در شش ماه اخیر عنوان کرد.
