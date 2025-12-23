  1. استانها
  2. خوزستان
۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۳

وضعیت ۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز قرار گرفت

وضعیت ۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز قرار گرفت

اهواز - شاخص آلودگی در هفت شهر خوزستان به وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها رسیده و چهار شهر دیگر نیز در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوا صبح امروز سه شنبه در خرمشهر ۱۷۱، آبادان ۱۶۸، کارون ۱۶۱، ماهشهر ۱۵۹، اهواز ۱۵۷، شادگان ۱۵۲ و دشت آزادگان ۱۵۱ ثبت شد؛ اعدادی که به‌روشنی نشان‌دهنده وضعیت قرمز و خطرناک برای همه شهروندان است.

همچنین هویزه با ۱۲۱، آغاجاری ۱۰۵، شوشتر ۱۰۳ و ملاثانی ۱۰۲ در وضعیت نارنجی قرار گرفتند که به‌گفته کارشناسان «این شرایط برای گروه‌های حساس به‌ویژه کودکان و سالمندان تهدید جدی محسوب می‌شود».

براساس داده‌های سامانه، امیدیه، اندیمشک، باغملک، بهبهان، دزفول، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان در وضعیت قابل قبول قرار دارند و اندیکا، ایذه، دهدز و لالی نیز در وضعیت پاک گزارش شده‌اند.

کد خبر 6698927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها