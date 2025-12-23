وضعیت ۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوا صبح امروز سه شنبه در خرمشهر ۱۷۱، آبادان ۱۶۸، کارون ۱۶۱، ماهشهر ۱۵۹، اهواز ۱۵۷، شادگان ۱۵۲ و دشت آزادگان ۱۵۱ ثبت شد؛ اعدادی که بهروشنی نشاندهنده وضعیت قرمز و خطرناک برای همه شهروندان است.
همچنین هویزه با ۱۲۱، آغاجاری ۱۰۵، شوشتر ۱۰۳ و ملاثانی ۱۰۲ در وضعیت نارنجی قرار گرفتند که بهگفته کارشناسان «این شرایط برای گروههای حساس بهویژه کودکان و سالمندان تهدید جدی محسوب میشود».
براساس دادههای سامانه، امیدیه، اندیمشک، باغملک، بهبهان، دزفول، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان در وضعیت قابل قبول قرار دارند و اندیکا، ایذه، دهدز و لالی نیز در وضعیت پاک گزارش شدهاند.
