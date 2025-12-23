به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته برگزاری بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ از آغاز فراخوان داخلی جذب دوندگان مشعل این دوره از بازی‌ها خبر داد. بر اساس اعلام رسمی، ثبت‌نام علاقه‌مندان از سه‌شنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ (دوم دی‌) آغاز خواهد شد.

این فراخوان مختص ساکنان محلی ژاپن و مناطق میزبان برنامه حمل مشعل است و با هدف مشارکت جوامع محلی در یکی از نمادین‌ترین بخش‌های بازی‌ها اجرا می‌شود.

مشعل بازی‌های پاراآسیایی نماد انتقال شور، همبستگی و ارزش‌های انسانی به نسل‌های آینده است و دوندگان مشعل نقش مهمی در رساندن این پیام تا آیین افتتاحیه ایفا می‌کنند.

اطلاعات کامل درباره شرایط احراز، ضوابط انتخاب، شهرهای مشمول و مراحل ثبت‌نام از طریق صفحه رسمی حمل مشعل در وب‌سایت بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ در دسترس قرار گرفته است.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از بیست و شش مهر تا دوم آبان‌ماه سال ١۴٠۵ (۱۸ تا ٢۴ اکتبر ٢٠٢۶) با حضور حدود ۴٠٠٠ ورزشکار از ۴۵ کشور، در ۱۸ رشته ورزشی و به میزبانی ژاپن در شهر ناگویا واقع در استان آیچی برگزار می‌شود.