اتحادیه جهانی علمای مسلمان هتک حرمت قرآن در سوئد را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله افراطگرایان به مسجد استکهلم، اتحادیه جهانی علمای مسلمان خواستار اقدام برای توقف حملات به اماکن مقدس مسلمانان شد.
این اتحادیه در بیانیه خود این اقدام را عملی نکوهیده و جنایتکارانه توصیف کرد که با ارزشهای انسانی، ادیان الهی و هنجارهای بینالمللی مغایرت دارد.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان همچنین در مورد وضعیت مسلمانان و نقض جدی حقوق آنها که بر زندگی، اماکن مقدس، حقوق و کرامت آنها در چندین کشور اروپایی تأثیر میگذارد عمیقاً ابراز نگرانی کرد. این اتحادیه همچنین به تحریکات مکرر احساسات مسلمانان در سراسر جهان اشاره کرد.
در ادامه بیانیه این سازمان اسلامی، این جنایت و همچنین تمام موارد هتک حرمت قرآن کریم، حملات و لفاظیهای نژادپرستانه، تحریکات ضد اسلامی و جنایات نفرتپراکنی که مسلمانان را هدف قرار میدهد و در سالهای اخیر بهویژه در سوئد و سراسر اروپا بهطور فزایندهای افزایش یافته است، به شدت محکوم شده است.
این اتحادیه از کشورهای اروپایی خواست تا اقدامات قاطعی را برای جلوگیری از این تحریکات و جرایم اتخاذ کنند و با جدیت برای مبارزه با نژادپرستی و نفرتپراکنی علیه اسلام و دیگر ادیان تلاش کنند. همچنین از آنها خواست تا همکاریهای صادقانه و سازنده را برای دستیابی به صلح اجتماعی بر اساس مبانی عادلانهای که احترام متقابل، حاکمیت قانون و حفظ کرامت انسانی را تضمین میکند، تقویت کنند.
این اتحادیه از اقلیتهای مسلمان خواست تا به این حملات به شیوهای مسالمتآمیز، متمدنانه و قانونی با پایبندی به اخلاق و درستکاری، همکاری و همزیستی مثبت و احترام به جوامعی که در آن زندگی میکنند پاسخ دهند.
در جریان حمله نژادپرستانه افراطگرایان اسلامهراس به مسجدی در استکهلم، پایتخت سوئد، نسخهای از قرآن کریم که به نردههای راهپله زنجیر شده بود و شش سوراخ گلوله روی آن وجود داشت، پیدا شد.
محمود الخلیفی، مدیر مسجد، به خبرگزاری آناتولی گفت: حملات نژادپرستانه و اسلامهراسی روز به روز در حال افزایش است. او توضیح داد که قرآنی پیدا شده که روی آن به زبانهای عربی و سوئدی نوشته شده بود: از دیدن شما خوشحالیم، اما وقت رفتن به خانه است.
نظر شما