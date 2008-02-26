به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع تقریب مذاهب اسلامی، آیت‌الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی برای دبیرکل جدید مجمع بین‌المللی فقه اسلامی توفیق در جهت تحقق اهداف عالی این مجمع علمی در راستای خدمت به امت اسلامی و تعالی آن و گسترش و انسجام وحدت اسلامی را در ممالک اسلامی خواستار شد.

پیش از این محمد حبیب بی خوجه دبیر کل مجمع بین المللی فقه اسلامی بود.

مجمع بین المللی فقه اسلامی، مرکزی علمی فقهی و فرهنگی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی است که براساس قطعنامه صادره در سومین اجلاس سران کشورهای اسلامی با هدف تحقق وحدت فکری اسلامی و با درنظر گرفتن تعدد مذاهب و تحکیم بنیادهای عقیدتی امت اسلامی پاسخ فتاوای منحرفین و هماهنگی فتاوا درجهان اسلام در سال 1359 تأسیس شد و نخستین اجلاس رسمی خود را در سال 1361 برگزار کرد.

آیت‌الله تسخیری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران به مدت 25 سال در مجمع بین‌المللی فقه اسلامی حضور دارد.