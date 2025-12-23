به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در جریان جلسه شورای شهر با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به وظیفه نظارتی شورا و حفظ انسجام اجتماعی کشور، اظهار کرد: من فکر میکنم میشود وظیفه نمایندگی و نظارت را بهدرستی ایفا کرد، اما در عین حال حفظ انسجام اجتماعی کشور را نیز مورد توجه قرار داد.
وی افزود: میشود تذکر داد، نکات و نواقص را بیان کرد، اما تفاوت دلسوزان نظام که فرمایش رهبر معظم انقلاب برای آنها جهتآفرین و الزامآور در گفتار، منش و رفتار است، با نوع موضعگیریهای امروز و فردا، بهویژه در این روزهایی که شرایط اجتماعی حساس است، بسیار مهم و تنظیمکننده خواهد بود.
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: به نظر من مردم بهخوبی تفاوت بین صحبت کردن برای دیده شدن و مصرف رسانهای و سیاسی را با انجام یک کار نظارتی درست و مسئولانه تشخیص میدهند و امیدواریم که ما نیز این تدبیر را داشته باشیم و در گفتار خود، انسجام اجتماعی جامعه را مدنظر قرار دهیم.
مظفر در ادامه سخنان خود به ارائه تذکری درباره سرای محله یافتآباد شمالی پرداخت و گفت: تذکر من مربوط به سرای محله یافتآباد شمالی است. این سرا ساختمانی به مساحت ۲۰۰ متر مربع در چهار طبقه است که در محله یافتآباد شمالی واقع شده و ۵۰ متر مربع از این ساختمان در مالکیت یک شخص حقیقی قرار دارد.
وی افزود: به دلیل مشکلاتی که در تردد و مراجعات شهروندان در این سرای محله ایجاد شده، مالک بخش خصوصی ساختمان به مرجع قضائی شکایت کرده و در پی رأی صادره، حدود ۱۰ روز است که سرای محله پلمب شده و درب آن بسته شده است.
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: در حال حاضر وسایل و تجهیزات صنایع محلی این سرا به سوله مدیریت بحران شهید معروف منتقل شده است، اما این وضعیت موجب نارضایتی جدی شهروندان محله یافتآباد شمالی شده است.
مظفر تأکید کرد: انتظار ما این است که شهرداری منطقه هرچه سریعتر نسبت به حل این مسئله اقدام کند و فعالیتهای اجتماعی و صنایع محله مجدداً در همان ساختمان سرای محله آغاز شود، چرا که سوله مدیریت بحران شرایط مناسبی برای این فعالیتها ندارد و این موضوع نباید زمانبر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تذکر دوم را مربوط به ایمنی ساختمانهای شهرداری عنوان کرد و گفت: در مردادماه سال ۱۴۰۳ حادثه تلخی به دلیل نقص فنی آسانسور در یکی از ساختمانهای شهرداری منطقهای رخ داد که متأسفانه منجر به فوت یکی از همکاران گرانقدر ما شد.
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران افزود: پس از این حادثه، شهرداری منطقه بهمنظور پیشگیری از وقوع حوادث مشابه، اقدام به غیرفعالسازی هشت آسانسور در هشت ساختمان متعلق به هشت سرای محله کرده است، اما این اقدام بههیچوجه اقدام صحیحی نیست.
مظفر تصریح کرد: بیش از یک سال است که شهروندان، بهویژه افراد کمتوان جسمی، در مراجعه به این سراهای محله به دلیل غیرفعال بودن آسانسورها با مشکل مواجه هستند و شکایات متعددی در این خصوص مطرح شده است.
وی در پایان گفت: انتظار میرود شهرداری منطقه هرچه سریعتر با رعایت کامل شرایط ایمنی و استانداردهای لازم، نسبت به فعالسازی این آسانسورها اقدام عاجل انجام دهد و در راستای تکریم مراجعین، بهویژه اقشار آسیبپذیر، گام عملی بردارد.
