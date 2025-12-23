به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت اکبر بهنام جو استاندار قم در پی درگذشت «حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق صالحی‌منش» استاندار اسبق قم به شرح زیر است.

خبر ارتحال عالم گرانقدر، حجت‌الاسلام و المسلمین مرحوم محمدصادق صالحی‌منش (ره)، استاندار اسبق قم موجب تألم و اندوه فراوان گردید.

آن فقید سعید در قامت عالمی فرهیخته، سیاستمداری با اخلاق و خادمی دلسوز، سال‌های پر برکت حیات خود را در راه خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپری نمود و در مسئولیت‌های مختلف به ویژه کسوت استانداری قم منشأ خدمات ارزنده و ماندگاری شد.

اینجانب، این ضایعه تلخ را به خانواده محترم و معزز ایشان، حوزه‌های علمیه و کلیه دوستداران آن مرحوم تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مجاهد فقید، غفران و رحمت واسعه الهی و همجواری با ائمه اطهار (ع)، و برای بازماندگان گرامی، صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق صالحی‌منش که در دوران در دولت یازدهم، از تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۲ تا ۲۴ تیر ۱۳۹۴ به مدت ۱.۵ سال استاندار قم بود، امروز در سن ۷۶ سالگی درگذشت.

مرحوم صالحی‌منش علاوه بر اینکه استاندار قم بود، همچنین، سوابق مدیریتی و اجرایی متعددی در دوران حیات خود داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به، فرماندهی بسیج مستضعفین قم و بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم از سال ۱۳۵۹، رئیس ستاد مرکزی کمیته‌های انقلاب اسلامی کل کشور از سال ۱۳۶۱، جانشین دادستان انقلاب (آقایان لاجوردی و رازینی) و جانشین دادستان عمومی تهران، تأسیس و فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲، فرماندهی تیپ حفاظت آیت‌الله خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، قائم مقام معاونت وزارت اطلاعات از سال ۱۳۷۲، مدیرکل کشورهای عربی وزارت اطلاعات از سال ۱۳۷۳، رئیس ستاد انتخابات وزارت اطلاعات از سال ۱۳۷۳، معاونت اجتماعی بعثه آیت‌الله خامنه‌ای از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ و … اشاره کرد.